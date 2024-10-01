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В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
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14:35 01.10.2024 (обновлено: 16:00 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975730506.html
В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине
В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине
Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FVD) заявила, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может привести к обострению... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:35
2024-10-01T16:00
в мире
украина
сша
россия
марк рютте
йенс столтенберг
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ГААГА, 1 окт - РИА Новости. Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FVD) заявила, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может привести к обострению конфликта и призвала к прекращению поставок оружия Киеву. Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. "Сегодня Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем НАТО, и он сразу же подлил масла в огонь и без того взрывоопасного геополитического климата... Это тревожные сигналы того, что конфликт может только обостриться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. "Форум за демократию" считает, что в своей новой роли лидера НАТО Рютте полностью следует курсу США. "Поэтому "Форум за демократию" выступает за совершенно иной подход. Мы хотим, чтобы Нидерланды активно выступали в качестве посредника в этом конфликте с целью быстрого достижения мирных переговоров. Поставки оружия, как сейчас снова предлагает Рютте, только продлевают войну", - отмечается в заявлении. Там подчеркивается, что Европа должна следовать своему собственному курсу, независимому от США, а Нидерланды должны стать строителем мостов, а не участником обостряющегося конфликта. Партия "Форум за демократию", как сообщается, выступает за прекращение поставок оружия Украине и дипломатический подход для восстановления мира. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
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в мире, украина, сша, россия, марк рютте, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, нидерланды
В мире, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Нидерланды
В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине

Нидерландская FVD опасается, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
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ГААГА, 1 окт - РИА Новости. Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FVD) заявила, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может привести к обострению конфликта и призвала к прекращению поставок оружия Киеву.
Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России
Вчера, 13:12
"Сегодня Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем НАТО, и он сразу же подлил масла в огонь и без того взрывоопасного геополитического климата... Это тревожные сигналы того, что конфликт может только обостриться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
"Форум за демократию" считает, что в своей новой роли лидера НАТО Рютте полностью следует курсу США.
"Поэтому "Форум за демократию" выступает за совершенно иной подход. Мы хотим, чтобы Нидерланды активно выступали в качестве посредника в этом конфликте с целью быстрого достижения мирных переговоров. Поставки оружия, как сейчас снова предлагает Рютте, только продлевают войну", - отмечается в заявлении.
Там подчеркивается, что Европа должна следовать своему собственному курсу, независимому от США, а Нидерланды должны стать строителем мостов, а не участником обостряющегося конфликта. Партия "Форум за демократию", как сообщается, выступает за прекращение поставок оружия Украине и дипломатический подход для восстановления мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Вчера, 13:16
 
В миреУкраинаСШАРоссияМарк РюттеЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОНидерланды
 
 
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