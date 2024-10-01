https://ria.ru/20241001/nato-1975730506.html

В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине

В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине - РИА Новости, 01.10.2024

В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине

Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FVD) заявила, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может привести к обострению... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:35

2024-10-01T14:35

2024-10-01T16:00

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ГААГА, 1 окт - РИА Новости. Нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FVD) заявила, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может привести к обострению конфликта и призвала к прекращению поставок оружия Киеву. Марк Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. "Сегодня Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем НАТО, и он сразу же подлил масла в огонь и без того взрывоопасного геополитического климата... Это тревожные сигналы того, что конфликт может только обостриться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. "Форум за демократию" считает, что в своей новой роли лидера НАТО Рютте полностью следует курсу США. "Поэтому "Форум за демократию" выступает за совершенно иной подход. Мы хотим, чтобы Нидерланды активно выступали в качестве посредника в этом конфликте с целью быстрого достижения мирных переговоров. Поставки оружия, как сейчас снова предлагает Рютте, только продлевают войну", - отмечается в заявлении. Там подчеркивается, что Европа должна следовать своему собственному курсу, независимому от США, а Нидерланды должны стать строителем мостов, а не участником обостряющегося конфликта. Партия "Форум за демократию", как сообщается, выступает за прекращение поставок оружия Украине и дипломатический подход для восстановления мира. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975712695.html

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в мире, украина, сша, россия, марк рютте, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, нидерланды