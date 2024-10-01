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НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек - РИА Новости, 01.10.2024
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13:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/nato-1975716942.html
НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек
НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек - РИА Новости, 01.10.2024
НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе в курсе изменений в ядерной доктрине РФ, но не видят угроз применения ядерного оружия. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:34
2024-10-01T13:34
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе в курсе изменений в ядерной доктрине РФ, но не видят угроз применения ядерного оружия. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. "Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия", - заявил Рютте на вопрос о том, как он может прокомментировать изменение в российской ядерной доктрине, и намерена ли НАТО как-то менять свое ядерное сдерживание.
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в мире, россия, марк рютте, нато, йенс столтенберг
В мире, Россия, Марк Рютте, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек

Рютте: НАТО не видит угрозы применения Россией ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе в курсе изменений в ядерной доктрине РФ, но не видят угроз применения ядерного оружия.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
"Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия", - заявил Рютте на вопрос о том, как он может прокомментировать изменение в российской ядерной доктрине, и намерена ли НАТО как-то менять свое ядерное сдерживание.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет
Вчера, 12:01
 
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