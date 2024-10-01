https://ria.ru/20241001/nato-1975716942.html

НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек

НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек - РИА Новости, 01.10.2024

НАТО не видит угрозы в изменении ядерной доктрины России, заявил генсек

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе в курсе изменений в ядерной доктрине РФ, но не видят угроз применения ядерного оружия. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:34

2024-10-01T13:34

2024-10-01T13:34

в мире

россия

марк рютте

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе в курсе изменений в ядерной доктрине РФ, но не видят угроз применения ядерного оружия. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. "Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия", - заявил Рютте на вопрос о том, как он может прокомментировать изменение в российской ядерной доктрине, и намерена ли НАТО как-то менять свое ядерное сдерживание.

https://ria.ru/20241001/nato-1975690843.html

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в мире, россия, марк рютте, нато, йенс столтенберг