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"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:39
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X.Так он отреагировал на назначение нидерландского политика Марка Рютте новым главой альянса."Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!" — написал он.По словам политика, Рютте был первым западным лидером, кто захотел отправить истребители на Украину.Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Рютте, который с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой коалиции, цель которой — передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.
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в мире, нидерланды, марк рютте, нато, йенс столтенберг, франция, украина, флориан филиппо
В мире, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО, Йенс Столтенберг, Франция, Украина, Флориан Филиппо
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО
Французский политик Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов