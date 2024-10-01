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"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
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13:32 01.10.2024 (обновлено: 13:39 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975716623.html
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:32
2024-10-01T13:39
в мире
нидерланды
марк рютте
нато
йенс столтенберг
франция
украина
флориан филиппо
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X.Так он отреагировал на назначение нидерландского политика Марка Рютте новым главой альянса."Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!" — написал он.По словам политика, Рютте был первым западным лидером, кто захотел отправить истребители на Украину.Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Рютте, который с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой коалиции, цель которой — передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.
https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html
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в мире, нидерланды, марк рютте, нато, йенс столтенберг, франция, украина, флориан филиппо
В мире, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО, Йенс Столтенберг, Франция, Украина, Флориан Филиппо
"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО

Французский политик Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X.
Так он отреагировал на назначение нидерландского политика Марка Рютте новым главой альянса.
«
"Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!" — написал он.
По словам политика, Рютте был первым западным лидером, кто захотел отправить истребители на Украину.
Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Рютте, который с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.
При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой коалиции, цель которой — передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
Вчера, 12:10
 
В миреНидерландыМарк РюттеНАТОЙенс СтолтенбергФранцияУкраинаФлориан Филиппо
 
 
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