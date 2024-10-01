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"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО

"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

"Убирайтесь". Во Франции резко высказались о новом генсеке НАТО

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:32

2024-10-01T13:32

2024-10-01T13:39

в мире

нидерланды

марк рютте

нато

йенс столтенберг

франция

украина

флориан филиппо

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал НАТО сектой глобалистов. Об этом он заявил в социальной сети X.Так он отреагировал на назначение нидерландского политика Марка Рютте новым главой альянса."Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!" — написал он.По словам политика, Рютте был первым западным лидером, кто захотел отправить истребители на Украину.Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Рютте, который с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой коалиции, цель которой — передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.

https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html

нидерланды

франция

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