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Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России - РИА Новости, 01.10.2024
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13:12 01.10.2024 (обновлено: 13:23 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России - РИА Новости, 01.10.2024
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "понимает" запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:12
2024-10-01T13:23
в мире
россия
марк рютте
йенс столтенберг
нато
украина
киев
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "понимает" запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких ограничений за отдельными союзниками.Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга."Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах… Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники", - сказал он.На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений, Рютте подчеркнул, что "понимает запрос Украины", но "решение остается за отдельными союзниками".
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в мире, россия, марк рютте, йенс столтенберг, нато, украина, киев
В мире, Россия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Киев
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России

Рютте: решение по ударам вглубь России остается за отдельными союзниками

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "понимает" запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких ограничений за отдельными союзниками.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
"Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах… Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники", - сказал он.
На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений, Рютте подчеркнул, что "понимает запрос Украины", но "решение остается за отдельными союзниками".
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