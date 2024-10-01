https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html

В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал", - сказал Песков журналистам, комментируя ожидания Москвы от назначения Рютте генсеком НАТО.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, москва, марк рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато