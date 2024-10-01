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В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
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12:10 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:10
2024-10-01T12:10
в мире
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марк рютте
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал", - сказал Песков журналистам, комментируя ожидания Москвы от назначения Рютте генсеком НАТО.
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в мире, брюссель, москва, марк рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Москва, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

Песков: НАТО не сменит русло деятельности с назначением нового генсека альянса

© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
"Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал", - сказал Песков журналистам, комментируя ожидания Москвы от назначения Рютте генсеком НАТО.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
17 июля, 00:06
 
В миреБрюссельМоскваМарк РюттеДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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