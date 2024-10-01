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В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:10
2024-10-01T12:10
2024-10-01T12:10
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал", - сказал Песков журналистам, комментируя ожидания Москвы от назначения Рютте генсеком НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, брюссель, москва, марк рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Москва, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
Песков: НАТО не сменит русло деятельности с назначением нового генсека альянса