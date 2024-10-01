https://ria.ru/20241001/nato-1975690843.html

Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет

Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет - РИА Новости, 01.10.2024

Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование, стимулировать инновации. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:01

2024-10-01T12:01

2024-10-01T12:01

в мире

брюссель

марк рютте

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование, стимулировать инновации. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Первый приоритет - сохранить НАТО сильной организацией, обеспечить эффективную защиту от всех угроз. Для этого нам нужно больше сил, лучшие возможности, более быстрые темпы инновации. Это потребует больше инвестиций", - сказал он. По словам Рютте, странам НАТО придется тратить больше на оборону, так как бесплатной альтернативы для решения "существующих вызовов и будущих задач" нет.

https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html

брюссель

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в мире, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, нато