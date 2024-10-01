https://ria.ru/20241001/nato-1975690843.html
Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет
Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет - РИА Новости, 01.10.2024
Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование, стимулировать инновации. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:01
2024-10-01T12:01
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование, стимулировать инновации. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Первый приоритет - сохранить НАТО сильной организацией, обеспечить эффективную защиту от всех угроз. Для этого нам нужно больше сил, лучшие возможности, более быстрые темпы инновации. Это потребует больше инвестиций", - сказал он. По словам Рютте, странам НАТО придется тратить больше на оборону, так как бесплатной альтернативы для решения "существующих вызовов и будущих задач" нет.
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в мире, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Новый генсек НАТО назвал свой главный приоритет
Новый генсек НАТО Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего
БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование, стимулировать инновации.
Во вторник Йенс Столтенберг
на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
"Первый приоритет - сохранить НАТО сильной организацией, обеспечить эффективную защиту от всех угроз. Для этого нам нужно больше сил, лучшие возможности, более быстрые темпы инновации. Это потребует больше инвестиций", - сказал он.
По словам Рютте, странам НАТО придется тратить больше на оборону, так как бесплатной альтернативы для решения "существующих вызовов и будущих задач" нет.