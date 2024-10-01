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Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек - РИА Новости, 01.10.2024
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11:23 01.10.2024 (обновлено: 11:37 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html
Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек
Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек - РИА Новости, 01.10.2024
Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:23
2024-10-01T11:37
в мире
украина
нато
брюссель
марк рютте
йенс столтенберг
европа
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации."Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал он.По словам Рютте, альянс также должен "сохранять помощь Украине и в будущем".
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В мире, Украина, НАТО, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Европа
Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек

Рютте: Украина должна получить место в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал он.
По словам Рютте, альянс также должен "сохранять помощь Украине и в будущем".
Украина - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ
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В миреУкраинаНАТОБрюссельМарк РюттеЙенс СтолтенбергЕвропа
 
 
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