https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html

Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек

Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек - РИА Новости, 01.10.2024

Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:23

2024-10-01T11:23

2024-10-01T11:37

в мире

украина

нато

брюссель

марк рютте

йенс столтенберг

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695142_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_8e3bf1e42d5fc45d3ebb1773054bc36c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации."Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал он.По словам Рютте, альянс также должен "сохранять помощь Украине и в будущем".

https://ria.ru/20241001/zapad-1975657734.html

украина

брюссель

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, европа