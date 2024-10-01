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В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека - РИА Новости, 01.10.2024
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10:24 01.10.2024 (обновлено: 10:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975667877.html
В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека
В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека - РИА Новости, 01.10.2024
В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник началась процедура передачи полномочий генерального секретаря организации от норвежца Йенса Столтенберга бывшему... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:24
2024-10-01T10:59
в мире
брюссель
нидерланды
норвегия
марк рютте
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник началась процедура передачи полномочий генерального секретаря организации от норвежца Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического блока. Процедура передачи полномочий стартовала в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск) с возложения Столтенбергом и Рютте венков, после чего последовали короткие заявления для прессы. Ожидается также, что в 10.00 (11.00 мск) уходящий 65-летний генсек Столтенберг откроет заседание Североатлантического совета, посвященное смене руководителя, а 57-летний Рютте затем закроет встречу уже в статусе нового генсека. Рютте также планирует дать первую пресс-конференцию в должности генсека в 11.30 по брюссельскому времени (12.30 мск). Экс-премьер Норвегии Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение последних десяти лет. Пришедший ему на смену Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.
https://ria.ru/20241001/nato-1975666210.html
https://ria.ru/20241001/ryutte-1975642268.html
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в мире, брюссель, нидерланды, норвегия, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Нидерланды, Норвегия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека

Столтенберг передал полномочия генсека НАТО экс-премьеру Нидерландов Рютте

© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник началась процедура передачи полномочий генерального секретаря организации от норвежца Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического блока.
Процедура передачи полномочий стартовала в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск) с возложения Столтенбергом и Рютте венков, после чего последовали короткие заявления для прессы.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Столтенберг назвал нового генсека НАТО прекрасным кандидатом
Вчера, 10:18
Ожидается также, что в 10.00 (11.00 мск) уходящий 65-летний генсек Столтенберг откроет заседание Североатлантического совета, посвященное смене руководителя, а 57-летний Рютте затем закроет встречу уже в статусе нового генсека.
Рютте также планирует дать первую пресс-конференцию в должности генсека в 11.30 по брюссельскому времени (12.30 мск).
Экс-премьер Норвегии Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение последних десяти лет. Пришедший ему на смену Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 06:13
 
В миреБрюссельНидерландыНорвегияМарк РюттеЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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