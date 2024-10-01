https://ria.ru/20241001/nato-1975667877.html

В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека

В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека - РИА Новости, 01.10.2024

В штаб-квартире НАТО началась процедура передачи полномочий генсека

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник началась процедура передачи полномочий генерального секретаря организации от норвежца Йенса Столтенберга бывшему... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:24

2024-10-01T10:24

2024-10-01T10:59

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник началась процедура передачи полномочий генерального секретаря организации от норвежца Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического блока. Процедура передачи полномочий стартовала в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск) с возложения Столтенбергом и Рютте венков, после чего последовали короткие заявления для прессы. Ожидается также, что в 10.00 (11.00 мск) уходящий 65-летний генсек Столтенберг откроет заседание Североатлантического совета, посвященное смене руководителя, а 57-летний Рютте затем закроет встречу уже в статусе нового генсека. Рютте также планирует дать первую пресс-конференцию в должности генсека в 11.30 по брюссельскому времени (12.30 мск). Экс-премьер Норвегии Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение последних десяти лет. Пришедший ему на смену Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.

https://ria.ru/20241001/nato-1975666210.html

https://ria.ru/20241001/ryutte-1975642268.html

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в мире, брюссель, нидерланды, норвегия, марк рютте, йенс столтенберг, нато