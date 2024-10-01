https://ria.ru/20241001/minsk-1975695532.html

Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко

Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.10.2024

Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:19

2024-10-01T12:19

2024-10-01T12:19

в мире

минск

белоруссия

александр лукашенко

рафаэль гросси

магатэ

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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. "Вы должны знать, что мы привержены безопасности и миру. Мы сделаем всё, на что способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться, мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ