https://ria.ru/20241001/minsk-1975695532.html
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.10.2024
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:19
2024-10-01T12:19
2024-10-01T12:19
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. "Вы должны знать, что мы привержены безопасности и миру. Мы сделаем всё, на что способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться, мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск сделает все для обеспечения региональной ядерной безопасности