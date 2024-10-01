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Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.10.2024
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12:19 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/minsk-1975695532.html
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.10.2024
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:19
2024-10-01T12:19
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности. "Вы должны знать, что мы привержены безопасности и миру. Мы сделаем всё, на что способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться, мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Минск сделает все для обеспечения ядерной безопасности, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск сделает все для обеспечения региональной ядерной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделает всё для обеспечения региональной ядерной безопасности.
"Вы должны знать, что мы привержены безопасности и миру. Мы сделаем всё, на что способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться, мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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В миреМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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