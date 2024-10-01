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Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию - РИА Новости, 01.10.2024
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07:43 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/magate-1975646028.html
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию - РИА Новости, 01.10.2024
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС, сообщает МАГАТЭ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:43
2024-10-01T07:43
в мире
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минск
рафаэль гросси
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС, сообщает МАГАТЭ. "Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", - говорится в заявлении. Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.
https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html
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в мире, белоруссия, минск, рафаэль гросси, магатэ, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Минск, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Белорусская АЭС
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС, сообщает МАГАТЭ.
"Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", - говорится в заявлении.
Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.
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В миреБелоруссияМинскРафаэль ГроссиМАГАТЭБелорусская АЭС
 
 
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