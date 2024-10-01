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Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию

Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию - РИА Новости, 01.10.2024

Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС, сообщает МАГАТЭ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:43

2024-10-01T07:43

2024-10-01T07:43

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС, сообщает МАГАТЭ. "Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", - говорится в заявлении. Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html

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в мире, белоруссия, минск, рафаэль гросси, магатэ, белорусская аэс