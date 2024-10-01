https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695854.html

Минск не исключил продолжения спекуляций в отношении БелАЭС

Минск не исключил продолжения спекуляций в отношении БелАЭС - РИА Новости, 01.10.2024

Минск не исключил продолжения спекуляций в отношении БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает продолжения спекуляций, в частности, со стороны Литвы, в отношении Белорусской АЭС. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:20

2024-10-01T12:20

2024-10-01T13:43

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белорусская аэс

магатэ

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает продолжения спекуляций, в частности, со стороны Литвы, в отношении Белорусской АЭС. "Конечно, было, есть и, думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции (в Белоруссии – ред.). Вы это видите в Литве. Им неймется не только по поводу нашей АЭС, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь в главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке планеты", - подчеркнул президент.В свою очередь Гросси в беседе с журналистами по итогам встречи с белорусским президентом рассказал, что МАГАТЭ известно об озабоченностях как белорусской, так и литовской стороны касательно темы функционирования Белорусской АЭС и проблем во взаимодействии между странами по данному вопросу."В данном контексте как раз и необходимо наличие такой организации, как МАГАТЭ, которая бы могла обеспечивать объективную оценку происходящего, оценку, которая бы не базировалась на каких-то политических предпочтения, а базировалась бы на реальных экспертных знаниях. Такие подходы могли бы предлагаться в качестве решения тех споров, которые существуют или могут потенциально существовать между странами. Конечно, мы знаем о том, что происходит во всех странах, стараемся быть вовлечены в процессы этих странах в сфере, относящейся к нашей компетенции", - сказал глава МАГАТЭ.Что касается Белорусской АЭС, то Гросси сообщил, что МАГАТЭ не имело "каких-либо обеспокоенностей или сомнений в отношении Беларуси". "Что для нас важно, так это то, что страны, с которыми мы работаем, в данном контексте это Республика Беларусь, выполняют все согласно предписаниям, то есть то, что написано в рекомендациях", - отметил глава МАГАТЭ.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики. При этом Вильнюс ни разу не представил ни одного рационального аргумента.

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695673.html

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в мире, белоруссия, литва, минск, александр лукашенко, рафаэль гросси, белорусская аэс, магатэ, евросоюз