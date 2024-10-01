https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695673.html

Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС

Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 01.10.2024

Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС, по его... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:20

2024-10-01T12:20

2024-10-01T13:41

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС, по его словам, нет таких планов ни у Минска, ни у Москвы."В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали..., а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Белорусский президент заверил, что "это глупость полная". "Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, ни, поверьте, со стороны России также", - подчеркнул он."Мы в страшном сне не могли (бы - ред.) представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что республика до сих пор решает проблемы, которые республике принесла техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году."Не было, нет и никогда не будет (планов захвата ЧАЭС – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.Он также выразил надежду, что проблемы в мире, связанные с ядерной безопасностью, будут решены."Вы приехали в страну, где живет миролюбивый народ, который привержен развитию атомной энергетики, за ней будущее", - добавил Лукашенко. Он поблагодарил МАГАТЭ за помощь Минску в вопросе развития мирного атома, выразил надежду на продолжение доброго и тесного сотрудничества

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

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в мире, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ