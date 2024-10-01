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Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 01.10.2024
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12:20 01.10.2024 (обновлено: 13:41 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695673.html
Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС
Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 01.10.2024
Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС, по его... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:20
2024-10-01T13:41
в мире
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украина
александр лукашенко
рафаэль гросси
чернобыльская аэс
магатэ
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС, по его словам, нет таких планов ни у Минска, ни у Москвы."В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали..., а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Белорусский президент заверил, что "это глупость полная". "Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, ни, поверьте, со стороны России также", - подчеркнул он."Мы в страшном сне не могли (бы - ред.) представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что республика до сих пор решает проблемы, которые республике принесла техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году."Не было, нет и никогда не будет (планов захвата ЧАЭС – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.Он также выразил надежду, что проблемы в мире, связанные с ядерной безопасностью, будут решены."Вы приехали в страну, где живет миролюбивый народ, который привержен развитию атомной энергетики, за ней будущее", - добавил Лукашенко. Он поблагодарил МАГАТЭ за помощь Минску в вопросе развития мирного атома, выразил надежду на продолжение доброго и тесного сотрудничества
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в мире, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ
Лукашенко прокомментировал украинский фейк о Чернобыльской АЭС

Лукашенко не понимает, зачем Украина распространяет фейк о планах захватить ЧАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС, по его словам, нет таких планов ни у Минска, ни у Москвы.
"В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали..., а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Белорусский президент заверил, что "это глупость полная". "Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, ни, поверьте, со стороны России также", - подчеркнул он.
"Мы в страшном сне не могли (бы - ред.) представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что республика до сих пор решает проблемы, которые республике принесла техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
"Не было, нет и никогда не будет (планов захвата ЧАЭС – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
Он также выразил надежду, что проблемы в мире, связанные с ядерной безопасностью, будут решены.
"Вы приехали в страну, где живет миролюбивый народ, который привержен развитию атомной энергетики, за ней будущее", - добавил Лукашенко. Он поблагодарил МАГАТЭ за помощь Минску в вопросе развития мирного атома, выразил надежду на продолжение доброго и тесного сотрудничества
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