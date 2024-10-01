https://ria.ru/20241001/livan-1975662923.html

ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане

ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане - РИА Новости, 01.10.2024

ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлой" в Южном Ливане, заявил арабоязычный представитель армии Авихай Эдри в соцсети X, призвав... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:09

2024-10-01T10:09

2024-10-01T12:22

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ливан

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлой" в Южном Ливане, заявил арабоязычный представитель армии Авихай Эдри в соцсети X, призвав жителей не ездить на авто южнее реки Литани."На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы "Хезболлы" используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани", — написал он.Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия проводит "ограниченные и целенаправленные рейды" вдоль границы для предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлы" для населения севера Израиля. Целью рейдов он назвал ликвидацию опорных пунктов "Хезболлы", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей.Минувшей ночью Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024