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ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
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10:09 01.10.2024 (обновлено: 12:22 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975662923.html
ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане
ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлой" в Южном Ливане, заявил арабоязычный представитель армии Авихай Эдри в соцсети X, призвав... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:09
2024-10-01T12:22
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлой" в Южном Ливане, заявил арабоязычный представитель армии Авихай Эдри в соцсети X, призвав жителей не ездить на авто южнее реки Литани."На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы "Хезболлы" используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани", — написал он.Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия проводит "ограниченные и целенаправленные рейды" вдоль границы для предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлы" для населения севера Израиля. Целью рейдов он назвал ликвидацию опорных пунктов "Хезболлы", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей.Минувшей ночью Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане

Представитель ЦАХАЛ Эдри заявил об интенсивных боях с "Хезболлой" в Южном Ливане

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский танк на границе Израиля и Ливана
Израильский танк на границе Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский танк на границе Израиля и Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлой" в Южном Ливане, заявил арабоязычный представитель армии Авихай Эдри в соцсети X, призвав жителей не ездить на авто южнее реки Литани.
"На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы "Хезболлы" используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия проводит "ограниченные и целенаправленные рейды" вдоль границы для предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлы" для населения севера Израиля. Целью рейдов он назвал ликвидацию опорных пунктов "Хезболлы", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей.
Минувшей ночью Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, вывод израильских войск из Южного Ливана и развертывание там сил ливанского правительства и ООН. Резолюция также запрещает присутствие любых военизированных формирований к югу от реки Литани (кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН). Тем не менее за 18 лет "Хезболла" восстановила инфраструктуру на юге Ливана, а после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года ежедневно обстреливает север Израиля.

Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 08:42

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Ливане заявили о пяти погибших при ударе по лагерю палестинских беженцев
Вчера, 07:05
С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута
© AP Photo / Leo Correa

Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.

Израильский военный выпрыгивает из БТР на севере Израиля

Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 8
© AP Photo / Hussein Malla

ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.

Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан

ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 8
© AP Photo / Leo Correa

Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".

Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 8
© AP Photo / Leo Correa

На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8
© AP Photo / Leo Correa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.

Израильские солдаты сидят на крышах танков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 8
© AP Photo / Baz Ratner

Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.

Израильский танк неподалеку от границы Израиля и Ливана

Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.

© AP Photo / Baz Ratner
6 из 8
© AP Photo / Leo Correa

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

© AP Photo / Leo Correa
7 из 8
© AP Photo / Baz Ratner

Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

Израильские военные стреляют с севера Израиля в направлении Ливана, неподалеку от границы Израиля и Ливана

Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

© AP Photo / Baz Ratner
8 из 8

Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 8

ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 8

Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 8

На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 8

Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.

© AP Photo / Baz Ratner
6 из 8

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

© AP Photo / Leo Correa
7 из 8

Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

© AP Photo / Baz Ratner
8 из 8
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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