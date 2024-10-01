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Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
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12:17 01.10.2024 (обновлено: 19:22 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izrail-1975663401.html
Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута
Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута
Ситуация в пригороде Бейрута после ударов Израиля по территории Ливана. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.10.2024
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фото
израиль
ливан
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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Ситуация в пригороде Бейрута после ударов Израиля по территории Ливана. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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353
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фото, фото, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Фото, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024

Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута

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Ситуация в пригороде Бейрута после ударов Израиля по территории Ливана. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Leo Correa

Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.

Израильский военный выпрыгивает из БТР на севере Израиля

Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 8
© AP Photo / Hussein Malla

ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.

Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан

ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 8
© AP Photo / Leo Correa

Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".

Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 8
© AP Photo / Leo Correa

На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8
© AP Photo / Leo Correa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.

Израильские солдаты сидят на крышах танков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 8
© AP Photo / Baz Ratner

Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.

Израильский танк неподалеку от границы Израиля и Ливана

Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.

© AP Photo / Baz Ratner
6 из 8
© AP Photo / Leo Correa

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.

© AP Photo / Leo Correa
7 из 8
© AP Photo / Baz Ratner

Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

Израильские военные стреляют с севера Израиля в направлении Ливана, неподалеку от границы Израиля и Ливана

Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.

© AP Photo / Baz Ratner
8 из 8
 
ФотоИзраильЛиванБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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