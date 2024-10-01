https://ria.ru/20241001/izrail-1975663401.html

Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута

Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024

Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута

Ситуация в пригороде Бейрута после ударов Израиля по территории Ливана. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:17

2024-10-01T12:17

2024-10-01T19:22

фото

израиль

ливан

бейрут

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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Ситуация в пригороде Бейрута после ударов Израиля по территории Ливана. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

израиль

ливан

бейрут

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2024

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