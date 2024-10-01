Последствия атаки Израиля на пригород Бейрута
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана.
Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".
Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы".
На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
На фото: артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.
Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.
Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.
Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.
Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.