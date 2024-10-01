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Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 декабря - РИА Новости, 01.10.2024
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06:08 01.10.2024 (обновлено: 06:09 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/krokus-1975642051.html
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 декабря
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 декабря - РИА Новости, 01.10.2024
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 декабря
Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 декабря, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:08
2024-10-01T06:09
происшествия
россия
москва
красногорск
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 декабря, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен… до 22 декабря 2024 года", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20240930/blagodarnost-1975563640.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 декабря

Суд продлил до 22 декабря срок следствия по делу о теракте в "Крокусе"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 декабря, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен… до 22 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"
30 сентября, 16:25
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен
26 сентября, 03:24
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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23 сентября, 04:38
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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