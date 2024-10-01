https://ria.ru/20241001/konkurs-1975823655.html

Участников конкурса видеороликов "Россия твоими глазами!" собрали в Москве

Участников конкурса видеороликов "Россия твоими глазами!" собрали в Москве - РИА Новости, 01.10.2024

Участников конкурса видеороликов "Россия твоими глазами!" собрали в Москве

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Участников конкурса туристических видеороликов "Россия твоими глазами!" собрали в Москве, один из победителей – представитель... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:16

2024-10-01T21:16

2024-10-01T21:16

россия

аргентина

общество

москва

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Участников конкурса туристических видеороликов "Россия твоими глазами!" собрали в Москве, один из победителей – представитель Аргентины, сообщают организаторы.Мероприятие состоялось 27 сентября – во Всемирный день туризма. Сбор организовали министерство экономического развития РФ, правительство Москвы и Центр стратегических разработок.Среди участников конкурса – граждане из 20 стран мира, а в числе победителей оказались жители различных регионов России, а также представитель Аргентинской Республики. Томас Баттаглино впервые приехал в Россию в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи 2024, прошедший в Сочи. Фестиваль стал масштабным молодежным событием. Мероприятие приняло более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.Баттаглино приехал в составе делегации, представлявшей Аргентину. Он также принял участие в региональной программе посещения знаковых мест периода Великой Отечественной войны. Именно так он оказался в Смоленске, где снял ролик, в дальнейшем победивший в номинации "Открывая Россию" на Всероссийском конкурсе туристических видеороликов "Россия твоими глазами!"."Ролик, поданный мной на участие в конкурсе, посвящен моему первому визиту в Россию. Тогда мне посчастливилось побывать в Смоленске, узнать историю древнего города и познакомиться с гостеприимством русских людей. На моем видеоролике я нахожусь в одежде с изображением Юрия Гагарина. Это человек всегда меня вдохновлял – он родился в России, на вашей земле, и стал первым в истории, кто побывал в космосе. Интересный факт, о котором мало кто знает, – его любимой исполнительницей и музой была аргентинская певица Лолита Торрес. Такие неожиданные взаимосвязи - те самые мосты, которые объединяют народы России и Аргентины. Я очень рад находиться здесь, и мечтаю вернуться в Россию еще много раз", - прокомментировал Баттаглино собственную победу.Конкурс "Россия твоими глазами!" нацелен на демонстрацию и развитие туристического потенциала страны, привлечение внимания граждан России и иностранных туристов к уникальным и красивейшим местам страны, популяризацию природных и культурных богатств. Конкурс является частью большого проекта по продвижению нового туристического бренда России Discover Russia."Особенно важно и символично название конкурса – "Россия твоими глазами!": молодые люди из разных стран должны научиться смотреть на мир собственными глазами, сняв линзы, навязанные западным влиянием, чтобы в конечном итоге узнать настоящую Россию. Для этого важно реализовывать еще больше подобных проектов, показывающих вашу страну с самых разных сторон, и при этом давать возможность высказать объективно свою точку зрения, показывая истинное положение дел", - подчеркнул представитель Аргентины.Баттаглино является секретарем по международным отношениям Аргентинской университетской федерации, получает два магистерских образования в сфере дипломатии и международных отношений, а также является преподавателем истории в одном из университетов в Буэнос-Айресе. На своих лекциях он регулярно освещает историю России. Самыми интересными темами, по его мнению, являются холодная война и Октябрьская революция, а самой важной исторической личностью он считает Владимира Ильича Ленина.Всего на конкурс "Россия твоими глазами!" было подано 3870 видеоработ со всех уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогу отбора экспертным жюри были определены победители в восьми номинациях: "Гастрономические традиции", "Культурное наследие", "Лицо города", "Народы России", "Невероятная Россия", "От Калининграда до Камчатки", "Открывая Россию", "Яркие события".Среди призеров, занявших второе и третье места в каждой номинации - представители Волгоградской, Тамбовской, Нижегородской, Курской, Челябинской областей, Республики Крым, а также Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. В числе иностранных лауреатов, помимо Аргентины – также граждане Мозамбика и Голландии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, аргентина, общество, москва