https://ria.ru/20241001/kitay-1975651625.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР - РИА Новости, 01.10.2024

Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, пожелав... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:08

2024-10-01T09:08

2024-10-01T09:31

китай

си цзиньпин

в мире

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946337567_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_d1c117b8af4e9dd526f434507e756a94.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, пожелав китайским гражданам счастья и процветания."Дорогой друг, примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской народной республики. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - написал Путин в поздравительной телеграмме в честь 75-летия образования КНР.Президент России отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай успешно "укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня"."От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания", - добавил Путин в телеграмме Си Цзиньпину.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, си цзиньпин, в мире, владимир путин, россия