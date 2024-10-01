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Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР - РИА Новости, 01.10.2024
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09:08 01.10.2024 (обновлено: 09:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kitay-1975651625.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР - РИА Новости, 01.10.2024
Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, пожелав... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:08
2024-10-01T09:31
китай
си цзиньпин
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, пожелав китайским гражданам счастья и процветания."Дорогой друг, примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской народной республики. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - написал Путин в поздравительной телеграмме в честь 75-летия образования КНР.Президент России отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай успешно "укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня"."От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания", - добавил Путин в телеграмме Си Цзиньпину.
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китай, си цзиньпин, в мире, владимир путин, россия
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин, Россия

Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, пожелав китайским гражданам счастья и процветания.
"Дорогой друг, примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской народной республики. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - написал Путин в поздравительной телеграмме в честь 75-летия образования КНР.
Президент России отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай успешно "укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня".
"От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания", - добавил Путин в телеграмме Си Цзиньпину.
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