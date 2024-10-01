Рейтинг@Mail.ru
Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 01.10.2024 (обновлено: 03:37 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kitay-1975635847.html
Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года
Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года - РИА Новости, 01.10.2024
Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года
Товарооборот России и Китая в этом году преодолеет установленную лидерами двух стран планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:36
2024-10-01T03:37
экономика
россия
китай
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 1 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в этом году преодолеет установленную лидерами двух стран планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - сказал Моргулов. Но, отметил он, есть такие экономические понятия, как эффект высокой базы, емкость и насыщенность рынка. "В любом случае, наш товарообмен продолжает увеличиваться – опять же, по китайской статистике, за первые восемь месяцев текущего года он вырос на 1,9% до 158,5 миллиарда долларов США. Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в 200 миллиардов долларов", - подчеркнул он. Эта уверенность, пояснил посол, проистекает из поступательного развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества. "В портфеле профильной межправкомиссии более 80 крупных проектов, из ведущейся работы по усилению логистической взаимосвязанности, дальнейшего укрепления энергетического альянса двух стран, увеличения объемов поставок на китайский рынок отечественного продовольствия, продвижения производственной кооперации в металлургии, химической промышленности, строительстве, деревообработке, в ряде наукоемких и инновационных отраслей", - рассказал он. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html
https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973747119.html
https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, игорь моргулов
Экономика, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года

Посол Моргулов: товарооборот России и КНР преодолеет 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в этом году преодолеет установленную лидерами двух стран планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - сказал Моргулов.
Министр иностранных КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Глава МИД Китая высказался об украинском конфликте
28 сентября, 11:04
Но, отметил он, есть такие экономические понятия, как эффект высокой базы, емкость и насыщенность рынка.
"В любом случае, наш товарообмен продолжает увеличиваться – опять же, по китайской статистике, за первые восемь месяцев текущего года он вырос на 1,9% до 158,5 миллиарда долларов США. Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в 200 миллиардов долларов", - подчеркнул он.
Эта уверенность, пояснил посол, проистекает из поступательного развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая
20 сентября, 05:25
"В портфеле профильной межправкомиссии более 80 крупных проектов, из ведущейся работы по усилению логистической взаимосвязанности, дальнейшего укрепления энергетического альянса двух стран, увеличения объемов поставок на китайский рынок отечественного продовольствия, продвижения производственной кооперации в металлургии, химической промышленности, строительстве, деревообработке, в ряде наукоемких и инновационных отраслей", - рассказал он.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Трамп подчеркнул выгоду для США от кооперации с Россией и Китаем в бизнесе
18 сентября, 04:46
 
ЭкономикаРоссияКитайИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала