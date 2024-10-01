https://ria.ru/20241001/kitay-1975635847.html

Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года

Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года - РИА Новости, 01.10.2024

Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года

Товарооборот России и Китая в этом году преодолеет установленную лидерами двух стран планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:36

2024-10-01T03:36

2024-10-01T03:37

экономика

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 1 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в этом году преодолеет установленную лидерами двух стран планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов США до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году", - сказал Моргулов. Но, отметил он, есть такие экономические понятия, как эффект высокой базы, емкость и насыщенность рынка. "В любом случае, наш товарообмен продолжает увеличиваться – опять же, по китайской статистике, за первые восемь месяцев текущего года он вырос на 1,9% до 158,5 миллиарда долларов США. Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в 200 миллиардов долларов", - подчеркнул он. Эта уверенность, пояснил посол, проистекает из поступательного развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества. "В портфеле профильной межправкомиссии более 80 крупных проектов, из ведущейся работы по усилению логистической взаимосвязанности, дальнейшего укрепления энергетического альянса двух стран, увеличения объемов поставок на китайский рынок отечественного продовольствия, продвижения производственной кооперации в металлургии, химической промышленности, строительстве, деревообработке, в ряде наукоемких и инновационных отраслей", - рассказал он. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html

https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973747119.html

https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

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китай

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экономика, россия, китай, игорь моргулов