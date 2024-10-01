https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 01.10.2024
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:41
2024-10-01T10:41
2024-10-01T10:48
происшествия
избербаш
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975663045_0:133:801:584_1920x0_80_0_0_fc9ef124504768892aa3131a123e852b.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по СКФО. "Следователями… установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города. После получения 1,5 миллиона рублей и передачи ему иномарки стоимостью 2,4 миллиона рублей злоумышленник… перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство объекта", – говорится в сообщении.
избербаш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975663045_3:0:799:597_1920x0_80_0_0_817fad91f537700211ecf79e656f6156.jpg
Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки
МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки.
2024-10-01T10:41
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, избербаш, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Избербаш, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
МВД: часть взятки глава Избербаша Исаков получил в виде иномарки за 2,4 млн руб