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Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 01.10.2024
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10:41 01.10.2024 (обновлено: 10:48 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 01.10.2024
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:41
2024-10-01T10:48
происшествия
избербаш
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по СКФО. "Следователями… установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города. После получения 1,5 миллиона рублей и передачи ему иномарки стоимостью 2,4 миллиона рублей злоумышленник… перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство объекта", – говорится в сообщении.
избербаш
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Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки
МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, избербаш, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Избербаш, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по СКФО.
2024-10-01T10:41
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Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке

МВД: часть взятки глава Избербаша Исаков получил в виде иномарки за 2,4 млн руб

© Фото : администрация ИзбербашаМэр Избербаша Магомед Исаков
Мэр Избербаша Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : администрация Избербаша
Мэр Избербаша Магомед Исаков. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по СКФО.
"Следователями… установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города. После получения 1,5 миллиона рублей и передачи ему иномарки стоимостью 2,4 миллиона рублей злоумышленник… перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство объекта", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИзбербашРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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