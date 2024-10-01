https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html

Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке

Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 01.10.2024

Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке

Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:41

2024-10-01T10:41

2024-10-01T10:48

происшествия

избербаш

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Часть инкриминируемой взятки задержанному главе дагестанского Избербаша Магомеду Исакову была передана в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по СКФО. "Следователями… установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города. После получения 1,5 миллиона рублей и передачи ему иномарки стоимостью 2,4 миллиона рублей злоумышленник… перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство объекта", – говорится в сообщении.

избербаш

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки. 2024-10-01T10:41 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, избербаш, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), видео