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Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере - РИА Новости, 01.10.2024
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10:06 01.10.2024 (обновлено: 10:50 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975661311.html
Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере
Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере - РИА Новости, 01.10.2024
Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере
Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:06
2024-10-01T10:50
избербаш
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил следственный комитет РФ в Telegram-канале."СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
избербаш
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Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки
МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки.
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избербаш, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика дагестан, видео
Избербаш, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Республика Дагестан
Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил следственный комитет РФ в Telegram-канале.
2024-10-01T10:06
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Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Главу Избербаша Исакова заподозрили в получении в 2019 г взятки от застройщика

© Фото : администрация ИзбербашаМэр Избербаша Магомед Исаков
Мэр Избербаша Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : администрация Избербаша
Мэр Избербаша Магомед Исаков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил следственный комитет РФ в Telegram-канале.
"СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
 
ИзбербашСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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