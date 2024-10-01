https://ria.ru/20241001/izberbash-1975661311.html

Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере - РИА Новости, 01.10.2024

Главу Избербаша заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:06

2024-10-01T10:06

2024-10-01T10:50

избербаш

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении в 2019 году взятки на 3,9 миллионов рублей от застройщика, сообщил следственный комитет РФ в Telegram-канале."СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.

избербаш

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Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки. 2024-10-01T10:06 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

избербаш, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика дагестан, видео