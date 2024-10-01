https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html

Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим

Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим - РИА Новости, 01.10.2024

Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал чудовищным равнодушием проведение в регионе увеселительных мероприятий в ресторанах в день траура по погибшим в результате РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

2024-10-01T13:24

происшествия

махачкала

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал чудовищным равнодушием проведение в регионе увеселительных мероприятий в ресторанах в день траура по погибшим в результате взрыва на АЗС, сообщила пресс-служба главы республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. На следующий день в республике был объявлен траур. "Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам трагедии. Сергей Меликов осудил такую позицию предпринимателей и напомнил главам муниципалитетов о необходимости придерживаться более жесткой позиции", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/dagestan-1975678724.html

махачкала

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происшествия, махачкала, сергей меликов