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Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим - РИА Новости, 01.10.2024
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13:24 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим
Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим - РИА Новости, 01.10.2024
Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал чудовищным равнодушием проведение в регионе увеселительных мероприятий в ресторанах в день траура по погибшим в результате РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:24
2024-10-01T13:24
происшествия
махачкала
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал чудовищным равнодушием проведение в регионе увеселительных мероприятий в ресторанах в день траура по погибшим в результате взрыва на АЗС, сообщила пресс-служба главы республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. На следующий день в республике был объявлен траур. "Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам трагедии. Сергей Меликов осудил такую позицию предпринимателей и напомнил главам муниципалитетов о необходимости придерживаться более жесткой позиции", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975678724.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов
Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим

Меликова возмутили банкеты в день траура по погибшим из-за взрыва на АЗС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал чудовищным равнодушием проведение в регионе увеселительных мероприятий в ресторанах в день траура по погибшим в результате взрыва на АЗС, сообщила пресс-служба главы республики.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. На следующий день в республике был объявлен траур.
"Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам трагедии. Сергей Меликов осудил такую позицию предпринимателей и напомнил главам муниципалитетов о необходимости придерживаться более жесткой позиции", – говорится в сообщении.
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 11:12
 
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