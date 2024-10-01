https://ria.ru/20241001/gensek-1975674535.html
Будущий генсек НАТО назвал Украину и рост оборонных расходов приоритетами
Будущий генсек НАТО назвал Украину и рост оборонных расходов приоритетами - РИА Новости, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО назвал Украину и рост оборонных расходов приоритетами
Будущий генсек НАТО Марк Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:54
2024-10-01T10:54
2024-10-01T11:01
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте. "Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь", - сказал Рютте. Также он назвал приоритетом развитие партнерства НАТО в разных частях мира "для обеспечения безопасности".
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в мире, украина, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Будущий генсек НАТО назвал Украину и рост оборонных расходов приоритетами
Рютте назвал приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса