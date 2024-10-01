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Forbes назвал богатейшего человека в США - РИА Новости, 01.10.2024
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16:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/forbes-1975760810.html
Forbes назвал богатейшего человека в США
Forbes назвал богатейшего человека в США - РИА Новости, 01.10.2024
Forbes назвал богатейшего человека в США
Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в стране, сообщил журнал Forbes. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:18
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в стране, сообщил журнал Forbes. "Богатейшим человеком в Америке третий год подряд становится Илон Маск, чье состояние оценивается в 244 миллиарда долларов", - пишет издание. При этом добавляется, что за последний год предприниматель "обеднел" на 7 миллиардов долларов. Второе место в списке богатейших американцев занимает основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 197 миллиардов долларов. Третье место занял основатель Meta* Марк Цукерберг, который поднялся в списке с восьмой позиции в прошлом году. Его состояние достигло 181 миллиарда долларов благодаря резкому росту стоимости акций компании. Богатейшей американкой остается единственная дочь сооснователя крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart Элис Уолтон, ее состояние оценивается в 89,2 миллиарда долларов. А самой богатой в США женщиной, добившейся успеха самостоятельно, остается соосновательница продающей строительные материалы компании ABC Supply Дайана Хендрикс, ее состояние насчитывает 21,9 миллиарда долларов. Всего в список богатейших людей США по версии Forbes входит 400 человек. Их общее состояние в текущем году оценивается в 5,4 триллиона долларов, что стало рекордным показателем, при этом 2,5 триллиона долларов приходятся на первые 25 миллиардеров. Чтобы попасть в список в этом году, состояние американца должно оцениваться в 3,3 миллиарда долларов, в прошлом году показатель составлял 2,9 миллиарда. Таким образом, в список не попали такие деятели шоу-бизнеса, как Опра Уинфри (3 миллиарда долларов), Тейлор Свифт (1,3 миллиарда), Брюс Спрингстин и Джерри Сайнфелд (1,1 миллиарда), а также Арнольд Шварценеггер (1 миллиард).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сша, америка, россия, илон маск, джефф безос, марк цукерберг, amazon, walmart, forbes, в мире
США, Америка, Россия, Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Amazon, Walmart, Forbes, В мире
Forbes назвал богатейшего человека в США

Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в стране, сообщил журнал Forbes.
"Богатейшим человеком в Америке третий год подряд становится Илон Маск, чье состояние оценивается в 244 миллиарда долларов", - пишет издание. При этом добавляется, что за последний год предприниматель "обеднел" на 7 миллиардов долларов.
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Второе место в списке богатейших американцев занимает основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 197 миллиардов долларов. Третье место занял основатель Meta* Марк Цукерберг, который поднялся в списке с восьмой позиции в прошлом году. Его состояние достигло 181 миллиарда долларов благодаря резкому росту стоимости акций компании.
Богатейшей американкой остается единственная дочь сооснователя крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart Элис Уолтон, ее состояние оценивается в 89,2 миллиарда долларов. А самой богатой в США женщиной, добившейся успеха самостоятельно, остается соосновательница продающей строительные материалы компании ABC Supply Дайана Хендрикс, ее состояние насчитывает 21,9 миллиарда долларов.
Всего в список богатейших людей США по версии Forbes входит 400 человек. Их общее состояние в текущем году оценивается в 5,4 триллиона долларов, что стало рекордным показателем, при этом 2,5 триллиона долларов приходятся на первые 25 миллиардеров.
Чтобы попасть в список в этом году, состояние американца должно оцениваться в 3,3 миллиарда долларов, в прошлом году показатель составлял 2,9 миллиарда. Таким образом, в список не попали такие деятели шоу-бизнеса, как Опра Уинфри (3 миллиарда долларов), Тейлор Свифт (1,3 миллиарда), Брюс Спрингстин и Джерри Сайнфелд (1,1 миллиарда), а также Арнольд Шварценеггер (1 миллиард).
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