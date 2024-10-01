"Ужасное отрезвление". Киев теряет двух важных союзников в Европе
Политолог Швейцер: представитель Партии свободы возглавит парламент Австрии
© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Всего за несколько дней позиции Украины в ЕС резко пошатнулись. Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Киев не сможет победить Россию, а в Австрии выборы выиграла партия, выступающая против антироссийских санкций. О смене настроений на Западе — в материале РИА Новости.
По Вене
Австрийская партия свободы (АПС) получила 29% голосов — на 13 больше, чем в 2019-м. У правящей народной партии (АНП) канцлера Карла Нехаммера — 26%, на 11 меньше, чем пять лет назад. У социал-демократов — 21, "Новой Австрии и Либерального форума" — девять, "Зеленых" — 8,3.
© AP Photo / Ronald ZakСторонники Австрийской партии свободы во время мероприятия предвыборной кампании в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Сторонники Австрийской партии свободы во время мероприятия предвыборной кампании в Вене, Австрия
Главной в кампании АПС была тема миграции. В частности, лидер партии Герберт Кикль призывал Венгрию и Словакию вместе с Австрией создать "крепость" на пути переселенцев. Об Украине не упоминал. Официальная Вена оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь, поддерживает евроинтеграцию.
Нехаммер уже признал поражение. Он готов к коалиции с АПС, но только если сменят Кикля. Тот, в свою очередь, сообщил, что рассмотрит любые альянсы, однако после реакции президента Александера ван дер Беллена.
Ранее глава государства дал понять, что не хотел бы поручать лидеру АПС формирование правительства, потому что Кикль настроен против ЕС и не осуждает Москву. Это явное нарушение конституции: президент должен сохранять политический нейтралитет. Впрочем, основной закон страны не обязывает его назначать канцлером главу партии — это лишь сложившаяся практика.
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль
Таким образом, не исключено, что АПС все-таки сформирует правительство. Даже если АНП сдержит радикализм партии Кикля, новый кабинет наверняка будет менее лоялен Киеву. Правые могут возглавить МИД и Минобороны. Как минимум это поставит под вопрос дальнейшую помощь Украине и антироссийские санкции.
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На Берлин
Кандидат в канцлеры ФРГ от "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, считающийся одним из лидеров немецкой "партии войны", признал, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Тем не менее он все еще верит, что Киев восстановит территориальную целостность.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц
"Для меня победа означает возвращение суверенитета над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Надо сделать все, чтобы Москва сочла продолжение войны безнадежным. Но мы довольно далеки от этого", — сказал Мерц в интервью Bild.
С его точки зрения, баланс сил выглядит "ужасным и очень отрезвляющим". Причем Киев оказался в таком положении из-за союзников, которые действовали "слишком мало и слишком поздно". В свое время он поддержал идею Макрона ввести войска НАТО на Украину. Кроме того, был главным лоббистом отправки туда дальнобойных ракет Taurus. Также лидер ХДС/ХСС полагает, что Берлин обязан помочь Киеву вступить в ЕС.
© AP Photo / Hauke-Christian DittrichПартия ХДС ("Христианско-демократический союз") после объявления данных экзитполов на выборах в Германии
© AP Photo / Hauke-Christian Dittrich
Партия ХДС ("Христианско-демократический союз") после объявления данных экзитполов на выборах в Германии
Выборы канцлера ФРГ состоятся следующей осенью. Мерц официально включился в борьбу за этот пост 17 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС — 33%. У СДПГ (действующий глава государства Олаф Шольц — из этой партии) — 14.
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Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Австрия и Германия пересматривают отношение к Киеву. Правда, происходит это не очень быстро. "Австрийцы и немцы устали от украинской темы. Это одна из причин победы АПС и изменения риторики Мерца", — отмечает он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Theresa WeyАгитационный плакат с портретом президента Австрии Александера ван дер Беллена в Вене
© AP Photo / Theresa Wey
Агитационный плакат с портретом президента Австрии Александера ван дер Беллена в Вене
Даже если АПН не возьмут в правящую коалицию, у партии достаточно мест в парламенте, чтобы влиять на политику, продолжает эксперт. А лидеру ХДС/ХСС придется и дальше корректировать свою позицию.
"К тому же нельзя исключать досрочных парламентских выборов, так как правящая коалиция очень слаба. Соответственно, ХДС/ХСС нужны более эффективные лозунги, чем предлагали до сих пор", — пояснят Оленченко. Напомним, в сентябре в восточных землях на местных выборах сенсационные результаты продемонстрировали правая "Альтернатива для Германии" и левый "Союз Сары Вагенкнехт". К примеру, в Тюрингии у АдГ — 32%, а у ХДС/ХСС — 24.
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
По словам главы Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, традиционные либеральные и социал-демократические партии идейно истощились и не способны предложить новые подходы к решению актуальных проблем. Поэтому избиратели обращают больше внимания на другие политические силы, которые раньше считались маргинальными.
"АПС не позволят сформировать правительство, так как она слишком негативно настроена по отношению к Евросоюзу. Скорее всего, кабинет создадут Народная партия и социал-демократы. Но представитель АПС, вероятно, займет кресло спикера нижней палаты парламента. Фактически это третье должностное лицо в государстве. Президент и премьер-министр должны с ним советоваться", — уточняет политолог.
Так что украинское лобби в Европе слабеет. Правящие элиты вынуждены считаться с настроениями электората, корректировать внешнюю политику. Иначе власть получит оппозиция.