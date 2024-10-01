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Эрдоган предупредил о тяжелых последствиях операции в Ливане для Израиля
Эрдоган предупредил о тяжелых последствиях операции в Ливане для Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
Эрдоган предупредил о тяжелых последствиях операции в Ливане для Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последствия наземной операции в Ливане не будут похожи на последствия прошлых оккупаций, совершенных еврейским РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:42
2024-10-01T16:42
2024-10-01T16:42
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последствия наземной операции в Ливане не будут похожи на последствия прошлых оккупаций, совершенных еврейским государством. "Я очень чётко предупреждаю Израиль: последствия наземной операции в Ливане не будут похожи на последствия его прошлых оккупаций. Защита Ливана не будет такой же, как защита Газы, которая беззащитна, изолирована и отрезана от всего мира", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на открытии третьего законодательного год 28-го срока Великого национального собрания (парламента) страны. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
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в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган предупредил о тяжелых последствиях операции в Ливане для Израиля
Эрдоган: защита Ливана не будет такой же, как защиты Газы