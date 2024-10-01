Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля
Эрдоган: после Газы и Ливана Израиль может атаковать турецкие земли
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли".
"Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на открытии третьего законодательного год 28-го срока Великого национального собрания (парламента) страны.
По его словам, в то время как Израиль совершает геноцид в Газе и террористические атаки в Ливане, он одновременно пытается всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.