https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html

Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля

Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля - РИА Новости, 01.10.2024

Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:06

2024-10-01T16:06

2024-10-01T16:06

в мире

израиль

ливан

турция

реджеп тайип эрдоган

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". "Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на открытии третьего законодательного год 28-го срока Великого национального собрания (парламента) страны. По его словам, в то время как Израиль совершает геноцид в Газе и террористические атаки в Ливане, он одновременно пытается всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html

https://ria.ru/20241001/iran-1975754983.html

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в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024