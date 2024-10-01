Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html
Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля
Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:06
2024-10-01T16:06
в мире
израиль
ливан
турция
реджеп тайип эрдоган
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". "Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на открытии третьего законодательного год 28-го срока Великого национального собрания (парламента) страны. По его словам, в то время как Израиль совершает геноцид в Газе и террористические атаки в Ливане, он одновременно пытается всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
https://ria.ru/20241001/iran-1975754983.html
израиль
ливан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_45:0:685:480_1920x0_80_0_0_95ef41e1dce5f53bd5dc7b4fae6a8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган допустил, что Турция может стать следующей целью Израиля

Эрдоган: после Газы и Ливана Израиль может атаковать турецкие земли

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли".
"Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на открытии третьего законодательного год 28-го срока Великого национального собрания (парламента) страны.
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 13:16
По его словам, в то время как Израиль совершает геноцид в Газе и террористические атаки в Ливане, он одновременно пытается всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана
Вчера, 15:47
 
В миреИзраильЛиванТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала