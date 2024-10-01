https://ria.ru/20241001/dzhonson-1975630373.html

"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.10.2024

"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Логистика ВСУ в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:26

2024-10-01T01:26

2024-10-01T01:26

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Логистика ВСУ в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан. Он больше не может выполнять роль крупного железнодорожного узла, поэтому все позиции ВСУ к югу и северу от Покровска окажутся в тяжелом положении", — отметил он.По мнению эксперта, украинские войска не смогут выдержать острую нехватку собственных ресурсов в регионе, из-за чего потерпят крах в этой части линии фронта."У них (ВСУ — Прим. ред.) не будет еды и боеприпасов. Они не смогут продолжать пополнять свои запасы, когда столкнутся с российскими подразделениями. <…> Никто не сможет представить "солнечный" сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад. Этого не произойдет", — резюмировал аналитик.На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, в том числе автомобильные, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html

покровск

донецкая народная республика

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в мире, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины