Рейтинг@Mail.ru
"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dzhonson-1975630373.html
"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Логистика ВСУ в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:26
2024-10-01T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Логистика ВСУ в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан. Он больше не может выполнять роль крупного железнодорожного узла, поэтому все позиции ВСУ к югу и северу от Покровска окажутся в тяжелом положении", — отметил он.По мнению эксперта, украинские войска не смогут выдержать острую нехватку собственных ресурсов в регионе, из-за чего потерпят крах в этой части линии фронта."У них (ВСУ — Прим. ред.) не будет еды и боеприпасов. Они не смогут продолжать пополнять свои запасы, когда столкнутся с российскими подразделениями. &lt;…&gt; Никто не сможет представить "солнечный" сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад. Этого не произойдет", — резюмировал аналитик.На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, в том числе автомобильные, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html
покровск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Джонсон: ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Логистика ВСУ в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан. Он больше не может выполнять роль крупного железнодорожного узла, поэтому все позиции ВСУ к югу и северу от Покровска окажутся в тяжелом положении", — отметил он.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США
Вчера, 22:49
По мнению эксперта, украинские войска не смогут выдержать острую нехватку собственных ресурсов в регионе, из-за чего потерпят крах в этой части линии фронта.
"У них (ВСУ — Прим. ред.) не будет еды и боеприпасов. Они не смогут продолжать пополнять свои запасы, когда столкнутся с российскими подразделениями. <…> Никто не сможет представить "солнечный" сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад. Этого не произойдет", — резюмировал аналитик.
На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, в том числе автомобильные, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПокровскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала