https://ria.ru/20241001/devochka-1975811532.html

В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки

В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки - РИА Новости, 01.10.2024

В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки в подмосковных... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:55

2024-10-01T19:55

2024-10-01T19:55

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 2 сентября 2024 года в вечернее время 14-летняя девочка возвращалась домой из магазина. По пути следования остановилась машина, где находился незнакомый мужчина, который предложил ее подвезти. Девочка села в машину, просила подвезти до заправки, однако мужчина поехал мимо обозначенного места. В какой-то момент девушке удалось отстегнуть ремень, открыть пассажирскую дверь и выпрыгнуть из машины, уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Девушка получила тяжкие повреждения и множество ссадин. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого.

https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)