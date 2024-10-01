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В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки - РИА Новости, 01.10.2024
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19:55 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/devochka-1975811532.html
В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки
В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки - РИА Новости, 01.10.2024
В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки в подмосковных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:55
2024-10-01T19:55
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 2 сентября 2024 года в вечернее время 14-летняя девочка возвращалась домой из магазина. По пути следования остановилась машина, где находился незнакомый мужчина, который предложил ее подвезти. Девочка села в машину, просила подвезти до заправки, однако мужчина поехал мимо обозначенного места. В какой-то момент девушке удалось отстегнуть ремень, открыть пассажирскую дверь и выпрыгнуть из машины, уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Девушка получила тяжкие повреждения и множество ссадин. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого.
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россия
московская область (подмосковье)
мытищи
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах завели дело после публикаций о незаконном лишении свободы девочки

СК завел дело после публикаций о незаконном лишении свободы 14-летней девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в одном из Telegram-каналов по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 2 сентября 2024 года в вечернее время 14-летняя девочка возвращалась домой из магазина. По пути следования остановилась машина, где находился незнакомый мужчина, который предложил ее подвезти. Девочка села в машину, просила подвезти до заправки, однако мужчина поехал мимо обозначенного места. В какой-то момент девушке удалось отстегнуть ремень, открыть пассажирскую дверь и выпрыгнуть из машины, уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Девушка получила тяжкие повреждения и множество ссадин. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МытищиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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