https://ria.ru/20241001/dagestan-1975657883.html

В Дагестане задержали мэра Избербаша

В Дагестане задержали мэра Избербаша - РИА Новости, 01.10.2024

В Дагестане задержали мэра Избербаша

Мэра дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки, подтвердили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:42

2024-10-01T09:42

2024-10-01T15:06

избербаш

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэра дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки, подтвердили в региональном главке Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе.По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил от застройщика взятку в 3,9 миллиона рублей. Взамен он не стал выполнять свои служебные обязанности и не препятствовал строительству дома в городе.В ближайшее время суд изберет Исакову меру пресечения.В СК отметили, что продолжают собор доказательств по делу.Дома у Исакова и в мэрии Избербаша проходят обыски, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.В управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что одну часть взятки подозреваемый получил деньгами — полтора миллиона рублей, а другую — в виде иномарки стоимостью 2,4 миллиона.

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избербаш

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Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки. 2024-10-01T09:42 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

избербаш, происшествия, республика дагестан