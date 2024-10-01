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В Дагестане задержали мэра Избербаша - РИА Новости, 01.10.2024
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09:42 01.10.2024 (обновлено: 15:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975657883.html
В Дагестане задержали мэра Избербаша
В Дагестане задержали мэра Избербаша - РИА Новости, 01.10.2024
В Дагестане задержали мэра Избербаша
Мэра дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки, подтвердили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:42
2024-10-01T15:06
избербаш
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэра дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки, подтвердили в региональном главке Следственного комитета.&quot;Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)&quot;, — говорится в релизе.По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил от застройщика взятку в 3,9 миллиона рублей. Взамен он не стал выполнять свои служебные обязанности и не препятствовал строительству дома в городе.В ближайшее время суд изберет Исакову меру пресечения.В СК отметили, что продолжают собор доказательств по делу.Дома у Исакова и в мэрии Избербаша проходят обыски, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.В управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что одну часть взятки подозреваемый получил деньгами — полтора миллиона рублей, а другую — в виде иномарки стоимостью 2,4 миллиона.
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избербаш
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Задержание главы Избербаша, которого подозревают в получении взятки
МВД опубликовало видео задержания главы дагестанского Избербаша, которого подозревают в получении взятки.
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избербаш, происшествия, республика дагестан
Избербаш, Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане задержали мэра Избербаша

В Дагестане задержали мэра Избербаша Исакова, в его доме и мэрии идут обыски

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэра дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки, подтвердили в региональном главке Следственного комитета.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил от застройщика взятку в 3,9 миллиона рублей. Взамен он не стал выполнять свои служебные обязанности и не препятствовал строительству дома в городе.
В ближайшее время суд изберет Исакову меру пресечения.
В СК отметили, что продолжают собор доказательств по делу.
Дома у Исакова и в мэрии Избербаша проходят обыски, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что одну часть взятки подозреваемый получил деньгами — полтора миллиона рублей, а другую — в виде иномарки стоимостью 2,4 миллиона.
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ИзбербашПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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