https://ria.ru/20241001/bajden-1975689681.html

Байден может продвинуть заявку Киева на членство в НАТО, пишут СМИ

Байден может продвинуть заявку Киева на членство в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Байден может продвинуть заявку Киева на членство в НАТО, пишут СМИ

Президент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне. "Есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет офис", - приводит издание слова чиновника. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато