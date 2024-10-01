Байден может продвинуть заявку Киева на членство в НАТО, пишут СМИ
FT: Байден может продвинуть статус заявки Украины в НАТО до ухода с поста
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне.
"Есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет офис", - приводит издание слова чиновника.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс.
В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.