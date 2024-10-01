https://ria.ru/20241001/armiya-1975652135.html

"Они учатся": в Раде сделали тяжелое признание о российской армии

"Они учатся": в Раде сделали тяжелое признание о российской армии - РИА Новости, 01.10.2024

"Они учатся": в Раде сделали тяжелое признание о российской армии

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" отметил профессионализм российских военных. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:14

2024-10-01T09:14

2024-10-01T09:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

сергей рахманинов

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" отметил профессионализм российских военных."Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы. Там есть довольно искусные командиры", — признал он.Политик отметил, что у российских военных есть не только огромный опыт ведения боевых действий, но они еще постоянно учатся.В субботу депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в бездействии. По ее словам, главком Александр Сырский прячется на даче, а начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича уже давно никто не видел. Безуглая отметила, что Сырский виновен в будущей потере города Угледара в ДНР из-за его опрометчивых решений.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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вооруженные силы рф, в мире, сергей рахманинов, верховная рада украины, россия