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Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 01.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:42 01.10.2024 (обновлено: 17:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/akter-1975702176.html
Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 01.10.2024
Умер Вячеслав Добрынин
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:42
2024-10-01T17:59
москва
россия
культура
вячеслав добрынин
лев лещенко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов.&quot;Для меня эта новость была просто очень удручающей, я бы сказал. &lt;...&gt; Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью&quot;, — сказал музыкант.Он добавил, что знал Добрынина больше сорока лет и считает его одним из выдающихся композиторов-песенников в России. Он также выразил соболезнования близким артиста.На прошлой неделе СМИ писали, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями "Лада", "Бременские музыканты", некоторое время входил в состав ВИА "Самоцветы". Его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!".В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.Официальный дебют Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда фирма "Мелодия" выпустила гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю" в исполнении Льва Лещенко. Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым он создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".С середины 1970-х Добрынин — один из популярных композиторов в СССР по количеству написанных шлягеров. Настоящими хитами того времени были песни "Белая черемуха" в исполнении Анны Герман, "Засыпят листья" в исполнении Валерия Ободзинского, "Напиши мне письмо" в исполнении Льва Лещенко.C 1986 года музыкант стал выступать как автор-исполнитель, написал и исполнил шлягеры "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Всего насчитывается около тысячи его песенных произведений.Вячеслав Добрынин не раз становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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"Не обижай меня, судьба". Памяти Вячеслава Добрынина
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов.
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москва, россия, вячеслав добрынин, лев лещенко
Москва, Россия, Культура, Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко
Умер Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов.
«

"Для меня эта новость была просто очень удручающей, я бы сказал. <...> Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью", — сказал музыкант.

Он добавил, что знал Добрынина больше сорока лет и считает его одним из выдающихся композиторов-песенников в России. Он также выразил соболезнования близким артиста.
На прошлой неделе СМИ писали, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкВячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями "Лада", "Бременские музыканты", некоторое время входил в состав ВИА "Самоцветы". Его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!".
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкКомпозитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева
Композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева
В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.
Официальный дебют Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда фирма "Мелодия" выпустила гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю" в исполнении Льва Лещенко. Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым он создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
Вчера, 15:31
С середины 1970-х Добрынин — один из популярных композиторов в СССР по количеству написанных шлягеров. Настоящими хитами того времени были песни "Белая черемуха" в исполнении Анны Герман, "Засыпят листья" в исполнении Валерия Ободзинского, "Напиши мне письмо" в исполнении Льва Лещенко.
C 1986 года музыкант стал выступать как автор-исполнитель, написал и исполнил шлягеры "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Всего насчитывается около тысячи его песенных произведений.
Вячеслав Добрынин не раз становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.
Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

Певец Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве

Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".

Композитор и певец Вячеслав Добрынин на церемонии вручения премии Овация

Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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2 из 10
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.

Композитор Вячеслав Добрынин

Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 10
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанк

Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.

На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).

Композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева

Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.

На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего он написал около тысячи песен.

На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве

Всего он написал около тысячи песен.

На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и композитор Вячеслав Добрынин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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6 из 10
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанк

В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.

Композитор Вячеслав Добрынин играет на гитаре

В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.

Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.

На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве

С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.

Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.

На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..

Композитор Вячеслав Добрынин с дочерью Катей

Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.

На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.

Певцы Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле

Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.

На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 10

Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.

На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Всего он написал около тысячи песен.

На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
7 из 10

С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.

Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.

На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 10

Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.

На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураМоскваРоссияВячеслав ДобрынинЛев Лещенко
 
 
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