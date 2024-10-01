https://ria.ru/20241001/akter-1975702176.html

Умер Вячеслав Добрынин

Умер Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 01.10.2024

Умер Вячеслав Добрынин

Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:42

2024-10-01T12:42

2024-10-01T17:59

москва

россия

культура

вячеслав добрынин

лев лещенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975716313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98a0ceb1cc1f4ad52b0ea2ad88325d67.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов."Для меня эта новость была просто очень удручающей, я бы сказал. <...> Для меня это очень печальное событие. Я очень сожалею, конечно, что так произошло, что он не справился с этой тяжелой болезнью", — сказал музыкант.Он добавил, что знал Добрынина больше сорока лет и считает его одним из выдающихся композиторов-песенников в России. Он также выразил соболезнования близким артиста.На прошлой неделе СМИ писали, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями "Лада", "Бременские музыканты", некоторое время входил в состав ВИА "Самоцветы". Его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!".В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.Официальный дебют Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда фирма "Мелодия" выпустила гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю" в исполнении Льва Лещенко. Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым он создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".С середины 1970-х Добрынин — один из популярных композиторов в СССР по количеству написанных шлягеров. Настоящими хитами того времени были песни "Белая черемуха" в исполнении Анны Герман, "Засыпят листья" в исполнении Валерия Ободзинского, "Напиши мне письмо" в исполнении Льва Лещенко.C 1986 года музыкант стал выступать как автор-исполнитель, написал и исполнил шлягеры "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Всего насчитывается около тысячи его песенных произведений.Вячеслав Добрынин не раз становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не обижай меня, судьба". Памяти Вячеслава Добрынина Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов. 2024-10-01T12:42 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, вячеслав добрынин, лев лещенко