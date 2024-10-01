Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".
Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".
Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.
Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.
Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.
На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).
Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.
На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).
Всего он написал около тысячи песен.
На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
Всего он написал около тысячи песен.
На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.
"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.
Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.
"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.
В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.
В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.
С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.
Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.
На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.
С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.
Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.
На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.
Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..
Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..
Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.
На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.
Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.
На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.