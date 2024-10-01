Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.