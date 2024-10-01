Рейтинг@Mail.ru
Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 01.10.2024 (обновлено: 14:39 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975715024.html
Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин
Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 01.10.2024
Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин, ему было 78 лет. Его хиты "Синий туман", "Колдовское озеро" выходили миллионными тиражами, за что артист получил от фирмы "Мелодия"... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:51
2024-10-01T14:39
фото
культура
россия
москва
вячеслав добрынин
юрий антонов
лев лещенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975718511_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_00361cb7eb5874dc3c71e4a6b198c451.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Умер Вячеслав Добрынин, ему было 78 лет. Его хиты "Синий туман", "Колдовское озеро" выходили миллионными тиражами, за что артист получил от фирмы "Мелодия" Золотой диск. Самые известные песни композитора и эстрадного певца — в фотоленте РИА Новости.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975718511_420:134:2972:2048_1920x0_80_0_0_366b6daad941622d677052cc9a664766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, москва, вячеслав добрынин, юрий антонов, лев лещенко, музыка
Фото, Культура, Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Музыка

Умер автор шлягеров "Синий туман" и "Прощай" Вячеслав Добрынин

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Умер Вячеслав Добрынин, ему было 78 лет. Его хиты "Синий туман", "Колдовское озеро" выходили миллионными тиражами, за что артист получил от фирмы "Мелодия" Золотой диск. Самые известные песни композитора и эстрадного певца — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

Певец Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве

Вячеслав Добрынин — народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".

Композитор и певец Вячеслав Добрынин на церемонии вручения премии Овация

Его композиторский дебют состоялся в 1970 году. Через три года в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал шлягер "Прощай".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.

Композитор Вячеслав Добрынин

Добрынин — псевдоним артиста. Настоящая фамилия — Антонов. Он решил сменить ее, когда на эстраде стал популярным Юрий Антонов.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанк

Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.

На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).

Композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева

Как композитор он сотрудничал со многими звездами советской и российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Светланой Лазаревой, Тынисом Мяги, Анне Вески, Азизой и другими.

На фото: Вячеслав Добрынин (справа) и певица Алла Пугачева (слева).

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего он написал около тысячи песен.

На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве

Всего он написал около тысячи песен.

На фото: Вячеслав Добрынин (в центре) выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и композитор Вячеслав Добрынин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств

Михаил Мишустин, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, написал в телеграмме, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", — отметил председатель правительства России.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанк

В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.

Композитор Вячеслав Добрынин играет на гитаре

В 1986-м Добрынин начал карьеру певца. А в следующем году, после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории.

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.

Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.

На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве

С первой супругой Вячеслав Добрынин прожил в браке 15 лет, она эмигрировала в Америку.

Со второй женой Ириной они расписались в 1985 году.

На фото: Добрынин с супругой Ириной на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..

Композитор Вячеслав Добрынин с дочерью Катей

Дочь композитора Екатерина живет с мужем в США..

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.

На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.

Певцы Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле

Вячеслав Добрынин перенес три инсульта. Первый — в 2020 году. После этого артист редко появлялся на публике. Третий удар случился в конце сентября 2024-го. Композитор скончался в одной из столичных клиник 1 октября.

На фото: Лев Лещенко (справа) и Вячеслав Добрынин на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураФотоРоссияМоскваВячеслав ДобрынинЮрий АнтоновЛев ЛещенкоМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала