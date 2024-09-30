https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975624763.html

В Раде призвали Запад заменить Зеленского

В Раде призвали Запад заменить Зеленского - РИА Новости, 30.09.2024

В Раде призвали Запад заменить Зеленского

Владимир Зеленский недоговороспособен, Западу нужно это осознать и заменить его, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T23:35

2024-09-30T23:35

2024-09-30T23:35

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский недоговороспособен, Западу нужно это осознать и заменить его, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Героизация Зеленского в западных СМИ… сыграла с Западом злую шутку. Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ… Между тем, это невозможно. Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет", — написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, пока Запад не поймет, что ситуацию можно изменить, только заменив Зеленского, Украина потеряет "еще больше территорий и людей". Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html

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