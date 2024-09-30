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В Раде призвали Запад заменить Зеленского - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975624763.html
В Раде призвали Запад заменить Зеленского
В Раде призвали Запад заменить Зеленского - РИА Новости, 30.09.2024
В Раде призвали Запад заменить Зеленского
Владимир Зеленский недоговороспособен, Западу нужно это осознать и заменить его, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:35
2024-09-30T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский недоговороспособен, Западу нужно это осознать и заменить его, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Героизация Зеленского в западных СМИ… сыграла с Западом злую шутку. Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ… Между тем, это невозможно. Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет", — написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, пока Запад не поймет, что ситуацию можно изменить, только заменив Зеленского, Украина потеряет "еще больше территорий и людей". Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде призвали Запад заменить Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Западу нужно осознать, что Зеленский недоговороспособен

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский недоговороспособен, Западу нужно это осознать и заменить его, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Героизация Зеленского в западных СМИ… сыграла с Западом злую шутку. Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ… Между тем, это невозможно. Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его мнению, пока Запад не поймет, что ситуацию можно изменить, только заменив Зеленского, Украина потеряет "еще больше территорий и людей".
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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