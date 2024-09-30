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В МИД Швейцарии прокомментировали "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 30.09.2024
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16:50 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975568007.html
В МИД Швейцарии прокомментировали "формулу мира" Зеленского
В МИД Швейцарии прокомментировали "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 30.09.2024
В МИД Швейцарии прокомментировали "формулу мира" Зеленского
"Формула мира" Президента Украины Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:50
2024-09-30T16:50
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. "Формула мира" Президента Украины Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Накануне МИД Украины выразил разочарование решением Швейцарии приветствовать китайско-бразильскую инициативу мирного урегулирования конфликта на Украине. "Да, и это, кстати, отражено в "совместном коммюнике" конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке", - сказал он на вопрос, считает ли Швейцария, что можно обсуждать и поддерживать какие-либо другие мирные планы, кроме "Формулы мира" Зеленского. Бидо добавил, что, по мнению Швейцарии, любая мирная инициатива по Украине, основанная на международном праве и Уставе ООН, должна быть рассмотрена. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240929/peskov-1975326990.html
https://ria.ru/20240930/zapad-1975430217.html
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953522274.html
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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, оон, генеральная ассамблея оон, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Запорожская АЭС
В МИД Швейцарии прокомментировали "формулу мира" Зеленского

МИД Швейцарии: "формула мира" Зеленского не единственный мирный план по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. "Формула мира" Президента Украины Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
Накануне МИД Украины выразил разочарование решением Швейцарии приветствовать китайско-бразильскую инициативу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Кремле назвали рассуждения Киева о принуждении Москвы к миру утопическими
29 сентября, 11:25
"Да, и это, кстати, отражено в "совместном коммюнике" конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке", - сказал он на вопрос, считает ли Швейцария, что можно обсуждать и поддерживать какие-либо другие мирные планы, кроме "Формулы мира" Зеленского.
Бидо добавил, что, по мнению Швейцарии, любая мирная инициатива по Украине, основанная на международном праве и Уставе ООН, должна быть рассмотрена.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад
Вчера, 09:44
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине
17 июня, 20:21
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковООНГенеральная Ассамблея ООНЗапорожская АЭС
 
 
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