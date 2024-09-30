https://ria.ru/20240930/yugra-1975471040.html

Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО

Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО - РИА Новости, 30.09.2024

Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО

Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:45

2024-09-30T11:45

2024-09-30T14:48

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

россия

общество

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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году, она поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру, сообщается на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соцсети "ВКонтакте". Образовательный проект для военнослужащих обсудили на форуме "Развитие человеческого капитала" в рамках стратегической сессии "Герои Югры", которая прошла в Ханты-Мансийске под председательством первого замгубернатора округа Алексея Шипилова с участием представителей органов власти, системы образования, общественников и самих защитников Отечества. "Герои Югры" — первая в стране региональная программа по профессиональной переподготовке бойцов, вернувшихся с СВО. Она поможет бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру. Ее старт запланирован на 2025 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сессии было предложено разделить направление программы на два потока: для тех, кто уже имеет управленческий опыт и профессиональные компетенции, и тех, кто нуждается в приобретении профессиональных знаний. До старта программы эксперты проработают все предложенные варианты, чтобы создать качественный проект. В департаменте внутренней политики Югры пояснили, что программа "Герои Югры" реализуется в связке с программой президента РФ "Время героев" и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции для последующей службы в органах государственной и муниципальной власти, госучреждениях и на предприятиях автономного округа. Международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления" в Югре прошёл в третий раз, участие в нём приняли более тысячи экспертов и специалистов из 33 регионов РФ, а также Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Китая. На полях форума впервые обсуждались вопросы глобальной гуманитарной безопасности, служения обществу, человекоцентричности сервисов для решения различных жизненных ситуаций как в кадровой работе, так и в соцсфере. Организаторами форума выступили правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции округа и Региональный институт управления. В числе партнеров форума выступили Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, мастерская управления "Сенеж", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Сбербанк.

https://ria.ru/20240928/yugra-1975213362.html

https://ria.ru/20240924/khmao-1974464740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийск, россия, общество