Рейтинг@Mail.ru
Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:45 30.09.2024 (обновлено: 14:48 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/yugra-1975471040.html
Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО
Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО - РИА Новости, 30.09.2024
Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО
Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:45
2024-09-30T14:48
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975469169_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_0cda1a48b246247c46661ed41bdf6523.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году, она поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру, сообщается на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соцсети "ВКонтакте". Образовательный проект для военнослужащих обсудили на форуме "Развитие человеческого капитала" в рамках стратегической сессии "Герои Югры", которая прошла в Ханты-Мансийске под председательством первого замгубернатора округа Алексея Шипилова с участием представителей органов власти, системы образования, общественников и самих защитников Отечества. "Герои Югры" — первая в стране региональная программа по профессиональной переподготовке бойцов, вернувшихся с СВО. Она поможет бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру. Ее старт запланирован на 2025 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сессии было предложено разделить направление программы на два потока: для тех, кто уже имеет управленческий опыт и профессиональные компетенции, и тех, кто нуждается в приобретении профессиональных знаний. До старта программы эксперты проработают все предложенные варианты, чтобы создать качественный проект. В департаменте внутренней политики Югры пояснили, что программа "Герои Югры" реализуется в связке с программой президента РФ "Время героев" и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции для последующей службы в органах государственной и муниципальной власти, госучреждениях и на предприятиях автономного округа. Международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления" в Югре прошёл в третий раз, участие в нём приняли более тысячи экспертов и специалистов из 33 регионов РФ, а также Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Китая. На полях форума впервые обсуждались вопросы глобальной гуманитарной безопасности, служения обществу, человекоцентричности сервисов для решения различных жизненных ситуаций как в кадровой работе, так и в соцсфере. Организаторами форума выступили правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции округа и Региональный институт управления. В числе партнеров форума выступили Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, мастерская управления "Сенеж", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Сбербанк.
https://ria.ru/20240928/yugra-1975213362.html
https://ria.ru/20240924/khmao-1974464740.html
ханты-мансийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975469169_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_34e783c5bd536c14aae040784c533dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, россия, общество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Россия, Общество

Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО

© Фото : Telegram/Югра Z ОфициальноЮгра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО
Югра запустит программу профпереподготовки бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Telegram/Югра Z Официально
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году, она поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру, сообщается на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соцсети "ВКонтакте".
Образовательный проект для военнослужащих обсудили на форуме "Развитие человеческого капитала" в рамках стратегической сессии "Герои Югры", которая прошла в Ханты-Мансийске под председательством первого замгубернатора округа Алексея Шипилова с участием представителей органов власти, системы образования, общественников и самих защитников Отечества.
"Герои Югры" — первая в стране региональная программа по профессиональной переподготовке бойцов, вернувшихся с СВО. Она поможет бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру. Ее старт запланирован на 2025 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сессии было предложено разделить направление программы на два потока: для тех, кто уже имеет управленческий опыт и профессиональные компетенции, и тех, кто нуждается в приобретении профессиональных знаний. До старта программы эксперты проработают все предложенные варианты, чтобы создать качественный проект.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Кухарук: главный приоритет работы – качество жизни югорчан
28 сентября, 09:42
В департаменте внутренней политики Югры пояснили, что программа "Герои Югры" реализуется в связке с программой президента РФ "Время героев" и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции для последующей службы в органах государственной и муниципальной власти, госучреждениях и на предприятиях автономного округа.
Международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления" в Югре прошёл в третий раз, участие в нём приняли более тысячи экспертов и специалистов из 33 регионов РФ, а также Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Китая. На полях форума впервые обсуждались вопросы глобальной гуманитарной безопасности, служения обществу, человекоцентричности сервисов для решения различных жизненных ситуаций как в кадровой работе, так и в соцсфере.
Организаторами форума выступили правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции округа и Региональный институт управления. В числе партнеров форума выступили Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, мастерская управления "Сенеж", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Сбербанк.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС
24 сентября, 16:57
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала