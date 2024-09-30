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Путин исключил Якушева из состава Совета Безопасности - РИА Новости, 30.09.2024
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16:46 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/yakushev-1975568604.html
Путин исключил Якушева из состава Совета Безопасности
Путин исключил Якушева из состава Совета Безопасности - РИА Новости, 30.09.2024
Путин исключил Якушева из состава Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин исключил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ был... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:46
2024-09-30T16:46
россия
владимир якушев
владимир путин
совет федерации рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… следующие изменения: исключить из состава Якушева В.В", - говорится в документе. Ранее Путин своим указом освободил Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Позднее Совфед единогласно избрал Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.
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россия, владимир якушев, владимир путин, совет федерации рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Политика
Путин исключил Якушева из состава Совета Безопасности

Путин исключил секретаря генсовета ЕР Якушева из состава Совбеза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Якушев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… следующие изменения: исключить из состава Якушева В.В", - говорится в документе.
Ранее Путин своим указом освободил Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Позднее Совфед единогласно избрал Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 16:38
 
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