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Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/vengriya-1975607719.html
Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза
Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза - РИА Новости, 30.09.2024
Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что присоединение Венгрии к китайско-бразильской инициативе по Украине нарушает единство Евросоюза, который... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:14
2024-09-30T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
жозеп боррель
владимир путин
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что присоединение Венгрии к китайско-бразильской инициативе по Украине нарушает единство Евросоюза, который признает исключительно "формулу мира" Владимира Зеленского. "К сожалению, в этом вопросе в ЕС больше нет единства после того, как одна из стран, Венгрия, открыто сделала выбор в пользу поддержки китайско-бразильской инициативы", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975568007.html
https://ria.ru/20240925/zelenskij-1974686576.html
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в мире, россия, украина, венгрия, жозеп боррель, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза

Боррель выразил сожаление из-за поддержки инициативы КНР и Бразилии Венгрией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что присоединение Венгрии к китайско-бразильской инициативе по Украине нарушает единство Евросоюза, который признает исключительно "формулу мира" Владимира Зеленского.
"К сожалению, в этом вопросе в ЕС больше нет единства после того, как одна из стран, Венгрия, открыто сделала выбор в пользу поддержки китайско-бразильской инициативы", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 16:50
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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25 сентября, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияЖозеп БоррельВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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