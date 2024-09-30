https://ria.ru/20240930/unherd-1975412423.html

"Это лучшее". На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине

"Это лучшее". На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 30.09.2024

"Это лучшее". На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине

Западные политики все чаще признают, что конфликт на Украине может быть закончен только путем переговоров и соглашения с Россией на основе "стамбульских... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:14

2024-09-30T07:14

2024-09-30T10:11

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Западные политики все чаще признают, что конфликт на Украине может быть закончен только путем переговоров и соглашения с Россией на основе "стамбульских принципов", заявил британский политолог Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd."На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния", — отметил эксперт.По его словам, Украине придется подписать договор о нейтралитете в сопровождении тех или иных международных гарантий безопасности и территориальной целостности."В Киеве появляется все больше признаков согласия с тем, что это лучшее, на что может рассчитывать Украина.", — подчеркнул Ливен.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но с учетом новых реалий. Стамбульские предложения включали в себя отказ от вступления Киева в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, напомнил он.В сентябре 2024 года бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По ее словам, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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