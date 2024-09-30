На Украине предложили переименовать еще пять городов
На Украине хотят переименовать Южное, Павлоград и еще три города
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады.
В частности, предлагается переименовать город Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, Южное в Одесской области – в Порт-Анненталь, Павлоград в Днепропетровской области – в Матвеев, а одноименный район в Матвеевский, Синельникково в Днепропетровской области – в Роднополье.
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Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября сообщил, что Верховная рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.