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На Украине предложили переименовать еще пять городов - РИА Новости, 30.09.2024
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22:46 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975622211.html
На Украине предложили переименовать еще пять городов
На Украине предложили переименовать еще пять городов - РИА Новости, 30.09.2024
На Украине предложили переименовать еще пять городов
Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:46
2024-09-30T22:46
в мире
украина
россия
первомайск
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады. В частности, предлагается переименовать город Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, Южное в Одесской области – в Порт-Анненталь, Павлоград в Днепропетровской области – в Матвеев, а одноименный район в Матвеевский, Синельникково в Днепропетровской области – в Роднополье. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября сообщил, что Верховная рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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в мире, украина, россия, первомайск, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Первомайск, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине предложили переименовать еще пять городов

На Украине хотят переименовать Южное, Павлоград и еще три города

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады.
В частности, предлагается переименовать город Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, Южное в Одесской области – в Порт-Анненталь, Павлоград в Днепропетровской области – в Матвеев, а одноименный район в Матвеевский, Синельникково в Днепропетровской области – в Роднополье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
Вчера, 08:00
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября сообщил, что Верховная рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияПервомайскАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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