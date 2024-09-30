https://ria.ru/20240930/ukraina-1975622211.html

На Украине предложили переименовать еще пять городов

На Украине предложили переименовать еще пять городов - РИА Новости, 30.09.2024

На Украине предложили переименовать еще пять городов

Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:46

2024-09-30T22:46

2024-09-30T22:46

в мире

украина

россия

первомайск

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проекты постановления о переименования еще пяти городов на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады. В частности, предлагается переименовать город Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, Южное в Одесской области – в Порт-Анненталь, Павлоград в Днепропетровской области – в Матвеев, а одноименный район в Матвеевский, Синельникково в Днепропетровской области – в Роднополье. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября сообщил, что Верховная рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

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в мире, украина, россия, первомайск, алексей гончаренко, верховная рада украины