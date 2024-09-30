https://ria.ru/20240930/ukraina-1975599960.html
В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях
В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях - РИА Новости, 30.09.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях
Промышленное и транспортное предприятия повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, заявил в понедельник глава областного совета Николай... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:05
2024-09-30T19:05
2024-09-30T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Промышленное и транспортное предприятия повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, заявил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "Произошли пожары, повреждены транспортное и промышленное предприятия, линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a6d319aaf6bed230ac33cbab1c9cda28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях
В Днепропетровской области пострадали промышленное и транспортное предприятия