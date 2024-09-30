https://ria.ru/20240930/ukraina-1975599960.html

В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях

В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях - РИА Новости, 30.09.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждениях на двух предприятиях

Промышленное и транспортное предприятия повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, заявил в понедельник глава областного совета Николай... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:05

2024-09-30T19:05

2024-09-30T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

николай лукашук

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Промышленное и транспортное предприятия повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, заявил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "Произошли пожары, повреждены транспортное и промышленное предприятия, линия электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины