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Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 30.09.2024 (обновлено: 19:19 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975590946.html
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:24
2024-09-30T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
россия
юрий ушаков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País."Давление извне также усиливается в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", — говорится в материале.Отмечается, что Украина достигла пределов своих возможностей. Кроме того, она несет тяжелые людские потери, которые уже трудно вынести, а моральный дух украинцев начинает падать.При этом Зеленскому будет трудно объяснить народу территориальные уступки, утверждается в статье.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html
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в мире, украина, курская область, россия, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ

País: Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки из-за давления извне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País.
"Давление извне также усиливается в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", — говорится в материале.
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Отмечается, что Украина достигла пределов своих возможностей. Кроме того, она несет тяжелые людские потери, которые уже трудно вынести, а моральный дух украинцев начинает падать.
При этом Зеленскому будет трудно объяснить народу территориальные уступки, утверждается в статье.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
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