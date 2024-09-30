https://ria.ru/20240930/ukraina-1975590946.html
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:24
2024-09-30T18:24
2024-09-30T19:19
специальная военная операция на украине
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украина
курская область
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юрий ушаков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País."Давление извне также усиливается в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", — говорится в материале.Отмечается, что Украина достигла пределов своих возможностей. Кроме того, она несет тяжелые людские потери, которые уже трудно вынести, а моральный дух украинцев начинает падать.При этом Зеленскому будет трудно объяснить народу территориальные уступки, утверждается в статье.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
País: Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки из-за давления извне