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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:47
2024-09-30T00:47
2024-09-30T00:55
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кривой рог
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240929/kherson-1975347863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины