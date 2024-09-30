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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 30.09.2024 (обновлено: 00:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:47
2024-09-30T00:55
в мире
кривой рог
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240929/kherson-1975347863.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
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в мире, кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина
В мире, Кривой Рог, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

"Общественное": взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогВооруженные силы РФДнепропетровская областьУкраина
 
 
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