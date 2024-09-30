https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:47

2024-09-30T00:47

2024-09-30T00:55

в мире

кривой рог

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/kherson-1975347863.html

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина