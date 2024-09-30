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В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск - РИА Новости, 01.10.2024
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23:53 30.09.2024 (обновлено: 10:44 01.10.2024)
https://ria.ru/20240930/tiraspol-1975625480.html
В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск
В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск - РИА Новости, 01.10.2024
В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск
Россия и непризнанное Приднестровье не пойдут на вывод войск РФ, чего требует премьер Молдавии Дорин Речан, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР... РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T23:53
2024-10-01T10:44
в мире
молдавия
россия
румыния
дорин речан
майя санду
нато
генеральная ассамблея оон
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ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Россия и непризнанное Приднестровье не пойдут на вывод войск РФ, чего требует премьер Молдавии Дорин Речан, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и призвал к выводу из региона российских войск. "Он требует того, на что в современной геополитической обстановке не пойдут ни Москва, ни Тирасполь. Россия не будет сливать своих приднестровских союзников, а ПМР не согласится остаться без реальной физической защиты перед лицом прорумынского кишиневского режима и его покровителей с Запада, и Румынии. Думается, у россиян и приднестровцев в этом вопросе полный консенсус", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что премьер Молдавии своими требованием пытался дать старт новой пропагандистской кампании за выдавливание России с берегов Днестра. Он также обратил внимание на то, что Речан в этот раз не упомянул статус нейтралитета, который прописан в молдавской конституции. "Возможно, просто о нейтралитете не стали говорить без всякого умысла, но, быть может, речь идет о подготовке официального Кишинева к реальной интеграции в НАТО. Или к ускорению сближения с Румынией, которая сама входит в НАТО и, следовательно, в рамках, к примеру, возможного соглашения Молдова-Румыния о едином оборонном пространстве де-факто Молдову "втолкнут" в Североатлантический блок", - отметил Сафонов. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240921/eks-genprokuror-1974040397.html
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в мире, молдавия, россия, румыния, дорин речан, майя санду, нато, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Дорин Речан, Майя Санду, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск

Сафонов: РФ и ПМР не пойдут на вывод войск, как требует Речан

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Россия и непризнанное Приднестровье не пойдут на вывод войск РФ, чего требует премьер Молдавии Дорин Речан, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и призвал к выводу из региона российских войск.
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"Он требует того, на что в современной геополитической обстановке не пойдут ни Москва, ни Тирасполь. Россия не будет сливать своих приднестровских союзников, а ПМР не согласится остаться без реальной физической защиты перед лицом прорумынского кишиневского режима и его покровителей с Запада, и Румынии. Думается, у россиян и приднестровцев в этом вопросе полный консенсус", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что премьер Молдавии своими требованием пытался дать старт новой пропагандистской кампании за выдавливание России с берегов Днестра. Он также обратил внимание на то, что Речан в этот раз не упомянул статус нейтралитета, который прописан в молдавской конституции.
"Возможно, просто о нейтралитете не стали говорить без всякого умысла, но, быть может, речь идет о подготовке официального Кишинева к реальной интеграции в НАТО. Или к ускорению сближения с Румынией, которая сама входит в НАТО и, следовательно, в рамках, к примеру, возможного соглашения Молдова-Румыния о едином оборонном пространстве де-факто Молдову "втолкнут" в Североатлантический блок", - отметил Сафонов.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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