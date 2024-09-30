https://ria.ru/20240930/tiraspol-1975625480.html

В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск

В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск - РИА Новости, 01.10.2024

В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск

Россия и непризнанное Приднестровье не пойдут на вывод войск РФ, чего требует премьер Молдавии Дорин Речан, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР... РИА Новости, 01.10.2024

2024-09-30T23:53

2024-09-30T23:53

2024-10-01T10:44

в мире

молдавия

россия

румыния

дорин речан

майя санду

нато

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Россия и непризнанное Приднестровье не пойдут на вывод войск РФ, чего требует премьер Молдавии Дорин Речан, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и призвал к выводу из региона российских войск. "Он требует того, на что в современной геополитической обстановке не пойдут ни Москва, ни Тирасполь. Россия не будет сливать своих приднестровских союзников, а ПМР не согласится остаться без реальной физической защиты перед лицом прорумынского кишиневского режима и его покровителей с Запада, и Румынии. Думается, у россиян и приднестровцев в этом вопросе полный консенсус", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что премьер Молдавии своими требованием пытался дать старт новой пропагандистской кампании за выдавливание России с берегов Днестра. Он также обратил внимание на то, что Речан в этот раз не упомянул статус нейтралитета, который прописан в молдавской конституции. "Возможно, просто о нейтралитете не стали говорить без всякого умысла, но, быть может, речь идет о подготовке официального Кишинева к реальной интеграции в НАТО. Или к ускорению сближения с Румынией, которая сама входит в НАТО и, следовательно, в рамках, к примеру, возможного соглашения Молдова-Румыния о едином оборонном пространстве де-факто Молдову "втолкнут" в Североатлантический блок", - отметил Сафонов. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240921/eks-genprokuror-1974040397.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, румыния, дорин речан, майя санду, нато, генеральная ассамблея оон, оон