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В Петербурге задержали таксиста за езду по встречке - РИА Новости, 30.09.2024
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23:39 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/taksist-1975625035.html
В Петербурге задержали таксиста за езду по встречке
В Петербурге задержали таксиста за езду по встречке - РИА Новости, 30.09.2024
В Петербурге задержали таксиста за езду по встречке
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге установили и задержали водителя такси, который ехал по полосе для встречного движения, им оказался гражданин одного из... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:39
2024-09-30T23:39
происшествия
авто
россия
санкт-петербург
ирина волк
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге установили и задержали водителя такси, который ехал по полосе для встречного движения, им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работавший в России нелегально, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео из салона такси, снятое пассажиром. На нём видно, как автомобиль долго едет по "встречке". Утверждалось, что инцидент произошёл в Петербурге, когда таксист пропустил поворот у "Пулково". По словам Волк, в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеозапись грубого нарушения ПДД, на которой водитель такси длительное время ехал по полосе, предназначенной для встречного движения. "В результате проведенной полицейскими проверки личность таксиста была установлена. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что он выполнял коммерческие перевозки с водительским удостоверением, выданным в стране его гражданской принадлежности. Кроме того, в России таксист трудился нелегально", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что сотрудниками полиции были составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы РФ.
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, ирина волк, пулково (аэропорт)
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Пулково (аэропорт)
В Петербурге задержали таксиста за езду по встречке

В Петербурге задержала нелегального таксиста за езду по встречке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге установили и задержали водителя такси, который ехал по полосе для встречного движения, им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работавший в России нелегально, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео из салона такси, снятое пассажиром. На нём видно, как автомобиль долго едет по "встречке". Утверждалось, что инцидент произошёл в Петербурге, когда таксист пропустил поворот у "Пулково".
По словам Волк, в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеозапись грубого нарушения ПДД, на которой водитель такси длительное время ехал по полосе, предназначенной для встречного движения.
"В результате проведенной полицейскими проверки личность таксиста была установлена. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что он выполнял коммерческие перевозки с водительским удостоверением, выданным в стране его гражданской принадлежности. Кроме того, в России таксист трудился нелегально", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что сотрудниками полиции были составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы РФ.
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ПроисшествияАвтоРоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкПулково (аэропорт)
 
 
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