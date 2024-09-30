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Мэр Ульяновска предложил отправить на СВО мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 30.09.2024
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09:33 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/svo-1975427935.html
Мэр Ульяновска предложил отправить на СВО мужчину, избившего пенсионерку
Мэр Ульяновска предложил отправить на СВО мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 30.09.2024
Мэр Ульяновска предложил отправить на СВО мужчину, избившего пенсионерку
Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО мужчине, задержанному за избиение пенсионерки возле... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:33
2024-09-30T09:33
происшествия
россия
ульяновск
майнский район
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САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО мужчине, задержанному за избиение пенсионерки возле магазина. По информации регионального главка МВД, 22 сентября к пенсионерке около супермаркета, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, подошел незнакомый мужчина и несколько раз ударил ее рукой по лицу, 28 сентября был задержан 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. По данным прокуратуры, он был ранее судим за кражу, в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что он был пьян. На видео МВД мужчина признался, что трижды ударил бабушку по лицу, внятно сформулировать причину такого поступка не смог. "Считаю подобные действия аморальными и абсолютно недопустимыми. Со своей стороны предлагаю горе-герою сделать один из немногих по-настоящему мужских поступков в жизни и принять единственно верное в этом случае решение о заключении контракта с министерством обороны для отправки в зону специальной военной операции. Его молодая удаль и бойцовские навыки будут весьма полезными для противостояния с врагами", - сказал Болдакин на заседании штаба по комплексному развитию города, который транслировался онлайн. Мэр добавил, что на СВО мужчина смог бы пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых. Болдакин также поручил профильным службам города связаться с пострадавшей бабушкой и выяснить, какая помощь ей необходима. По факту избиения пенсионерки было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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россия
ульяновск
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происшествия, россия, ульяновск, майнский район
Происшествия, Россия, Ульяновск, Майнский район
Мэр Ульяновска предложил отправить на СВО мужчину, избившего пенсионерку

Мэр Ульяновска Болдакин предложил послать на СВО мужчину, избившего пенсионерку

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО мужчине, задержанному за избиение пенсионерки возле магазина.
По информации регионального главка МВД, 22 сентября к пенсионерке около супермаркета, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, подошел незнакомый мужчина и несколько раз ударил ее рукой по лицу, 28 сентября был задержан 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. По данным прокуратуры, он был ранее судим за кражу, в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что он был пьян. На видео МВД мужчина признался, что трижды ударил бабушку по лицу, внятно сформулировать причину такого поступка не смог.
"Считаю подобные действия аморальными и абсолютно недопустимыми. Со своей стороны предлагаю горе-герою сделать один из немногих по-настоящему мужских поступков в жизни и принять единственно верное в этом случае решение о заключении контракта с министерством обороны для отправки в зону специальной военной операции. Его молодая удаль и бойцовские навыки будут весьма полезными для противостояния с врагами", - сказал Болдакин на заседании штаба по комплексному развитию города, который транслировался онлайн.
Мэр добавил, что на СВО мужчина смог бы пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых.
Болдакин также поручил профильным службам города связаться с пострадавшей бабушкой и выяснить, какая помощь ей необходима.
По факту избиения пенсионерки было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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