https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975613649.html
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2024
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:12
2024-09-30T21:12
2024-09-30T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью. "Столтенберг призвал скептические европейские правительства "сделать все, что возможно", чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре", - пишет издание. Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону. "Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число", - приводит издание слова Столтенберга. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины
Politico: Генсек НАТО призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании