https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975613649.html

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2024

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:12

2024-09-30T21:12

2024-09-30T21:18

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью. "Столтенберг призвал скептические европейские правительства "сделать все, что возможно", чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре", - пишет издание. Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону. "Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число", - приводит издание слова Столтенберга. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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