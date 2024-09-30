Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 30.09.2024 (обновлено: 21:18 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975613649.html
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2024
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:12
2024-09-30T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью. "Столтенберг призвал скептические европейские правительства "сделать все, что возможно", чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре", - пишет издание. Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону. "Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число", - приводит издание слова Столтенберга. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать поддержку Украины

Politico: Генсек НАТО призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания США не прекратили оказывать поддержку Киеву, сообщает издание Politico, которому генсек НАТО дал интервью.
"Столтенберг призвал скептические европейские правительства "сделать все, что возможно", чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре", - пишет издание.
Помимо этого, отмечается, что Столтенберг выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону.
"Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число", - приводит издание слова Столтенберга.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЙенс СтолтенбергДональд ТрампНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала