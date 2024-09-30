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Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 01.10.2024
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15:56 30.09.2024 (обновлено: 00:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975554181.html
Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине
Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 01.10.2024
Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне решения о корректировке ядерной доктрины России не зафиксировал изменений в российском ядерном... РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T15:56
2024-10-01T00:01
в мире
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владимир путин
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне решения о корректировке ядерной доктрины России не зафиксировал изменений в российском ядерном потенциале, "которые бы потребовали каких-либо перемен" с его стороны, передает агентство Рейтер."Он заявил, что НАТО не зафиксировала каких-либо изменений в ядерном потенциале РФ, "которые требуют каких-либо изменений со... стороны (альянса)", - говорится в сообщении агентства, интервью которому дал Столтенберг.Президент России Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240930/nato-1975553542.html
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в мире, россия, нато, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине

Столтенберг: ядерная доктрина РФ пока не требует перемен со стороны альянса

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне решения о корректировке ядерной доктрины России не зафиксировал изменений в российском ядерном потенциале, "которые бы потребовали каких-либо перемен" с его стороны, передает агентство Рейтер.
"Он заявил, что НАТО не зафиксировала каких-либо изменений в ядерном потенциале РФ, "которые требуют каких-либо изменений со... стороны (альянса)", - говорится в сообщении агентства, интервью которому дал Столтенберг.
Президент России Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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