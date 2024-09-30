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"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 30.09.2024 (обновлено: 21:01 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html
"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации
"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 30.09.2024
"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации
Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:24
2024-09-30T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
министерство обороны сша
донецкая народная республика
покровск
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если вы посмотрите на то, что происходит на земле в Донецкой области (ДНР. — Прим. ред.), вы увидите, что русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте", — отметил он.По словам эксперта, даже украинские СМИ начали признавать, что фронт рушится."Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях", — резюмировал Фриман.На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Покровск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, в том числе автомобильные, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Покровск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975603817.html
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донецкая область
донецкая народная республика
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в мире, донецкая область, министерство обороны сша, донецкая народная республика, покровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая область, Министерство обороны США, Донецкая Народная Республика, Покровск
"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации

Фриман: ВС РФ продвигаются с небывалой скоростью в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Если вы посмотрите на то, что происходит на земле в Донецкой области (ДНР. — Прим. ред.), вы увидите, что русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте", — отметил он.
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По словам эксперта, даже украинские СМИ начали признавать, что фронт рушится.
"Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях", — резюмировал Фриман.
На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
Покровск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, в том числе автомобильные, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Покровск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая областьМинистерство обороны СШАДонецкая Народная РеспубликаПокровск
 
 
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