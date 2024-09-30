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"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 30.09.2024 (обновлено: 17:30 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html
"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе
"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024
"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе
Россия одерживает вверх в битве за Донбасс на основных участках фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:48
2024-09-30T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
красноармейск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в битве за Донбасс на основных участках фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я много раз говорил, что бои во всех этих районах (Донбасса. — Прим. ред.) нужно понимать как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, &lt;…&gt; мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом", — отметил он.По словам эксперта, речь идет о Покровском (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск. — Прим. ред.)и Торецком направлениях. Отдельно Меркурис обратил внимание на ситуацию вокруг Курахово и Угледара. Он пояснил, что система обороны ВСУ фактически развалилась, а ПВО вышла из стоя."Украина истекает кровью, так или иначе, на Западе сейчас понимают, что Украина проигрывает, и они также понимают, что Запад фактически ничего не может сделать, чтобы переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Покровск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Покровск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
https://ria.ru/20240930/unherd-1975412423.html
донбасс
красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, красноармейск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе

Меркурис: Россия одерживает победу в гигантском сражении за Донбасс

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в битве за Донбасс на основных участках фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я много раз говорил, что бои во всех этих районах (Донбасса. — Прим. ред.) нужно понимать как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, <…> мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
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По словам эксперта, речь идет о Покровском (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск. — Прим. ред.)и Торецком направлениях. Отдельно Меркурис обратил внимание на ситуацию вокруг Курахово и Угледара. Он пояснил, что система обороны ВСУ фактически развалилась, а ПВО вышла из стоя.
"Украина истекает кровью, так или иначе, на Западе сейчас понимают, что Украина проигрывает, и они также понимают, что Запад фактически ничего не может сделать, чтобы переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.
На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
Покровск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Покровск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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