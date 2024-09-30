https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html

"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе

"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024

"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе

Россия одерживает вверх в битве за Донбасс на основных участках фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:48

2024-09-30T14:48

2024-09-30T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

красноармейск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da91ee4147c9bc4be0e29c45f74be4db.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в битве за Донбасс на основных участках фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я много раз говорил, что бои во всех этих районах (Донбасса. — Прим. ред.) нужно понимать как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, <…> мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом", — отметил он.По словам эксперта, речь идет о Покровском (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск. — Прим. ред.)и Торецком направлениях. Отдельно Меркурис обратил внимание на ситуацию вокруг Курахово и Угледара. Он пояснил, что система обороны ВСУ фактически развалилась, а ПВО вышла из стоя."Украина истекает кровью, так или иначе, на Западе сейчас понимают, что Украина проигрывает, и они также понимают, что Запад фактически ничего не может сделать, чтобы переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Покровск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Покровск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

https://ria.ru/20240930/unherd-1975412423.html

донбасс

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, красноармейск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика